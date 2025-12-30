30°
30 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

movilización popular
sobreseidos
PERICO
Estados Unidos
consejos
Abra Pampa
afiliados
Humahuaca
hospital Pablo Soria
Suprema corte
movilización popular
sobreseidos
PERICO
Estados Unidos
consejos
Abra Pampa
afiliados
Humahuaca
hospital Pablo Soria
Suprema corte

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Suprema Corte de Justicia

La Feria Judicial inicia el 1 de enero

Dieron a conocer los funcionarios que cumplirán turnos durante el período de receso. 

Martes, 30 de diciembre de 2025 17:12
PALACIO DE TRIBUNALES

Desde el 1 de enero entrará a regir en la Justicia provincial la Feria Judicial de enero 2026, por lo que se designó a los presidentes, los jueces y a las secretarias habilitadas que cumplirán funciones durante la misma.

La Suprema Corte de Justicia mediante Acordada Nº 127/2025 y sus Decretos Modificatorios designó a los magistrados, funcionarios y empleados que, en los Centros Judiciales de San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy, Perico y Libertador General San Martín despacharán los asuntos propios de la Feria Judicial que se desarrollará desde el 1 al 31 de enero de 2026, inclusive.

Durante el mencionado periodo, en la Suprema Corte de Justicia fueron habilitados: 

Presidente:

Del 1 al 11 de enero: Dr. Federico Francisco Otaola.

Del 12 al 18 de enero: Dr. Mariano Gabriel Miranda

Del 19 al 31 de enero:  Dr. Martín Francisco Llamas

Jueces:

Del 1 al 11 de enero: Dra. María Eugenia Nieva.

Del 1 al 18 de enero: Dr. Mariano Gabriel Miranda

Del 1 al 31 de enero: Dres. Martín Francisco Llamas, Jorge Lisandro Aguiar y Gonzalo Cesar de la Colina.

Del 19 al 31 de enero: Dr. Eduardo Esteban Uriondo

Asimismo, fueron habilitados en la Secretaría de Superintendencia el Dr. Víctor Amado (1 al 31 de enero) y en la Secretaría Judicial la Dra. Eugenia Ovando (1 al 25 de enero).

Los asuntos de feria se despacharán de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.30, sin tolerancia.

En cuanto a las causas y juicios se radicarán directamente en los tribunales de feria que correspondan y una vez terminado el receso, serán enviadas a la Mesa General de Entradas, Estadística y Registro para su distribución. La Acordada Nº 127/2025 y sus Decretos Modificatorios pueden ser consultados en la página del Poder Judicial en Internet

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD