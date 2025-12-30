El “expreso”’ y el “lobito”

Cuando aún resta disputarse la final del Torneo Anual 2025 “Oscar ‘Chacho’ Zambrano” de la Liga Jujeña de Fútbol, Talleres festejó en el primer semestre adjudicándose el Apertura y Gimnasia lo hizo en el Clausura, siendo los mejores del año y a la espera de una fecha por parte del Consejo Directivo para definir quién es el supercampeón.

En julio, en una final disputada en el estadio “La Tablada”, Talleres de Perico se quedó con el Torneo Apertura 2025 al vencer por penales a Altos Hornos Zapla, luego de empatar en un gol en el tiempo reglamentario. El “expreso” se consagró tras igualar 1 a 1. La figura excluyente fue el arquero Gabriel Sosa, clave en la definición desde los doce pasos.

Zapla salió decidido a marcar territorio. Con Guaymas y Pascuttini como principales generadores dominando los primeros minutos. Talleres, por su parte, tardó en asentarse, pero encontró respuestas en su planteo con pelotazos que incomodaron.

El complemento trajo las emociones más fuertes. Cuando parecía que Zapla tomaba el control, un centro preciso encontró a Borda Bossana, que con un cabezazo rompió el cero y desató la algarabía periqueña. Pero los palpaleños no se rindieron, pese a la expulsión de Guzmán, empataron el encuentro. Una gran habilitación de Santillán dejó solo a Ávila, que definió para el 1 a 1. Zapla disminuido físicamente y con un hombre menos, luego serían dos por la roja directa a Marcial, las imprecisiones dominaron el cierre. Sin tiempo para más, la historia se definió por penales. Desde los doce pasos, Talleres fue más efectivo, ejecutó con precisión y tuvo en su arquero Gabriel Sosa a su gran héroe. Así, el “expreso” selló el 4-3 final en la tanda y levantó una nueva copa ante su gente.

Ya en octubre, Gimnasia y Esgrima de Jujuy superó a Malvinas por la vía del penal y, de esta manera, conquistó el Torneo Clausura “Oscar Zambrano” de la Liga Jujeña de Fútbol. Los 90 minutos terminaron igualados 1 a 1, con goles de Nahuel Denis para el “lobito” y Axel Rivero para los “héroes”. La paridad dio paso a la definición con disparos desde el punto penal, instancia en la que el campeón se impuso 3 a 1, nuevamente de la mano de la figura agigantada de Augusto Subirats que neutralizó dos ejecuciones.

Los dirigidos por Daniel Juárez, se adjudicaron el derecho a disputar la final anual “Oscar Zambrano” frente a Talleres de Perico, aún pendiente. En la final del fútbol femenino, Sportivo Palermo se consagró campeón del Clausura tras vencer en la final al Gorriti por 5 a 1. El resultado exime de mayores comentarios y expone la supremacía del equipo del barrio 12 de octubre que también festejó en el Apertura.