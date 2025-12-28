22°
28 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Adep
Propuestas culturales
Los Alisos
alto comedero
LIBERTADOR
PERICO
Ministerio de cultura y turismo
Navidad 2025
Propuestas culturales
Villa Lugano
Navidad 2025

Propuestas musicales navideñas

Las presentaciones se extienden hasta fin de mes.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 00:00
CAPILLAS MUSICALES | EL ENSAMBLE RÍO GRANDE A LA IGLESIA SAN PEDRO Y SAN PABLO.

Entre la celebración navideña y la antesala del nuevo año, Jujuy vive una semana de encuentros comunitarios, festividades religiosas y expresiones artísticas que cierran el ciclo con la riqueza cultural de sus territorios. Desde las fiestas patronales en la Puna hasta los encuentros urbanos en las capitales regionales, pasando por peñas musicales que reúnen tradición y contemporaneidad, esta agenda refleja el espíritu festivo que caracteriza a la provincia en los últimos días del año, donde la fe, la música y el encuentro se entrelazan en espacios públicos y culturales.

Así, el ciclo de Capillas Musicales llevó el viernes al ensamble Río Grande a la Iglesia San Pedro y San Pablo, en el barrio San Pedrito de la capital provincial, con una propuesta musical que mantiene viva la tradición sacra de la provincia. Hoy, también en la mencionada parroquia, habrá una "Cantata de Navidad" desde las 20.

Mañana en Abra Pampa, en el salón barrio Norte se presenta Mágica Navidad del Pesebre Pastores de la Puna a las 19, mientras que en el Deportivo Municipal se realiza una breve obra de teatro del nacimiento del niñito Jesús a las 20.

 

