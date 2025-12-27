22°
Programa “Promover Verano en Argentina”

Gobierno anunció inversión nacional en 9 municipios

Destinada a financiar proyectos de promoción, innovación y transformación digital de la oferta turística.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 00:00
CUSI CUSI | SUS TIERRAS ROJIZAS ATRAEN A LOCALES Y TURISTAS.

Nueve municipios de la provincia de Jujuy fueron seleccionados para acceder al Programa Nacional "Promover Verano en Argentina", impulsado por el Gobierno Nacional y destinado a financiar proyectos de promoción, innovación y transformación digital de la oferta turística.

La selección de los proyectos es resultado de un trabajo articulado entre el Estado Nacional, el Gobierno de la provincia de Jujuy - Ministerio de Cultura y Turismo y los municipios turísticos -, quienes desarrollaron y presentaron iniciativas orientadas a potenciar el desarrollo turístico local, incorporando herramientas digitales y acciones estratégicas de promoción.

SAN ANTONIO | LA QUIETUD Y TRANQUILIDAD DE SU ENTORNO INVITA A VISITARLOS

La confirmación de los proyectos aprobados fue comunicada por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del director Nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni.

Los municipios beneficiados, líneas de acción y montos aprobados: Abra Pampa $9.500.000 para transformación digital; Cusi Cusi $11.500.000, transformación digital; El Carmen, $13.000.000, promoción digital; El Fuerte $14.000.000, transformación digital; Humahuaca $13.000.000, promoción digital; Maimará $9.500.000, transformación digital; Monterrico $13.000.000, promoción digital; San Antonio $7.000.000, transformación digital y Santa Clara $13.000.000, transformación digital.

EL CARMEN | LA CIUDAD DE LOS DIQUES QUE ENCANTA A SUS VISITANTES.

Los fondos permitirán poner en marcha proyectos diseñados por los propios municipios, con acompañamiento técnico y articulación institucional, fortaleciendo la competitividad de los destinos jujeños y generando nuevas oportunidades para el desarrollo local. Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy se destaca la importancia de este trabajo conjunto, que refleja una mirada federal y colaborativa del turismo.

 

