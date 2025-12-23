26°
Informacion General

El centro capitalino se colmó de familias jujeñas en la antesala de la Navidad

Algunos vecinos comentaron que salieron simplemente a pasear y disfrutar del ambiente navideño.

Martes, 23 de diciembre de 2025 21:27
CENTRO COLMADO EN LA ANTESALA DE NAVIDAD

A un día de la Nochebuena, el centro capitalino vivió una tarde cargada de movimiento y clima festivo. Cientos de familias jujeñas recorrieron la peatonal, subiendo y bajando entre los locales comerciales de indumentaria, regalos y artículos electrónicos.

Algunos vecinos comentaron que salieron simplemente a pasear y disfrutar del ambiente navideño, mientras que otros aprovecharon la jornada para realizar las últimas compras para la cena navideña.

FAMILIAS JUJEÑAS BUSCANDO REGALOS

La tarde también estuvo marcada por distintas propuestas espontáneas que le dieron color al centro. Una heladería local sorprendió a los más pequeños con la presencia de Papá Noel, quien se tomó fotografías junto a los niños y sus familias, generando sonrisas y momentos de alegría.

LOS MÁS PEQUEÑOS SE ACERCABAN A PAPA NOEL PARA TOMARSE FOTOS

En otro sector de la peatonal, jóvenes músicos amenizaron la jornada interpretando melodías con violín. También estaba Camilo, el famoso bailarín jujeño de la peatonal, con su llamativo disfraz navideño y sus bailes.

JOVENES DELEITARON, NUESTRA EMISIÓN EN VIVO, CON UNA CANCIÓN DE SELENA QUINTANILLA

Además, en la esquina de Belgrano y Lavalle, un grupo de niños con gorritos navideños se preparaba para deleitar al público con la interpretación de villancicos, sumando aún más espíritu festivo a la jornada.

PEQUEÑOS JUEÑOS SE PREPARABAN PARA CANTAR UNOS VILLANCICOS

Así transcurrió la antesala de la Nochebuena, con calles colmadas de familias reunidas.

 

Temas de la nota

