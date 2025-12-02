Palpalá realiza tareas de limpieza y reforzamiento en los arroyos

El Ejecutivo Municipal, junto a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, continúa avanzando en obras claves destinadas a la prevención y reducción de riesgos hídricos en distintos puntos de la ciudad. Un trabajo que comenzó hace ya dos meses atrás y también tuvo un excelente resultado en el pasado verano, sin sufrir daños, ni evacuados. A través de la Secretaría de Servicios y Transportes, con la visita de una técnica de Recursos Hídricos se supervisaron tareas de desmalezado y la instalación de gaviones en arroyos estratégicos, con el fin de reforzar la protección ante eventuales crecidas.

Estas labores se desarrollan en el marco de un convenio de cooperación que permite llevar adelante acciones coordinadas de limpieza y prevención, priorizando la seguridad de los vecinos y el cuidado de la infraestructura urbana. Las intervenciones buscan fortalecer las defensas contra inundaciones y brindar mayor tranquilidad a las familias que residen en zonas cercanas a los canales, arroyos, cauces y ríos, reafirmando el compromiso del municipio con el bienestar de la comunidad.

Al respecto, Martín Campos, secretario de Servicios y Transporte del municipio, destacó que “el arroyo Las Martas, especialmente en la avenida Libertad, es una prioridad”. Los equipos están retirando sedimentos y residuos, gracias a un convenio entre el intendente Rubén Eduardo Rivarola y la Dirección Provincial de Recursos Hídricos.

Además del arroyo Las Martas, se están limpiando cauces en barrios como San Martín, Carolina, San Roque, Antártida Argentina y 2 de Abril. En este sentido, Campos hizo un llamado a la comunidad para evitar arrojar basura en los cauces, ya que esto agrava los problemas durante las lluvias.

“También se están instalando gaviones en puntos estratégicos como en barrio Canal de Beagle y cerca del barrio Ejército Argentino, para proteger los márgenes de los arroyos. Las obras se están realizando en Alto Palpalá, el barrio Canal de Beagle y detrás de San Cayetano, así como en la calle Zenarruza, del barrio Carolina, donde ya se completó la instalación y se procederá al relleno” concluyó el secretario.

La técnica Eliana Zubiaurre perteneciente a la Dirección de Recursos Hídricos, informó sobre el avance de importantes obras de protección y limpieza en los cauces de Palpalá. “En colaboración con el municipio, se están llevando a cabo defensas en el margen derecho del Canal Del Bajo, utilizando piedra embolsada para proteger la calle de posibles derrumbes. La obra en el canal del bajo comprende 229 metros cúbicos de material, mientras que en Canal de Beagle se están utilizando 148 metros cúbicos para construir un muro de contención que también protege la calle. Además, se están realizando trabajos de limpieza y desmalezado en diversos canales de la ciudad.

Zubiaurre también hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, solicitando a toda la comunidad que evite arrojar residuos en los cauces de agua. Explicó que esta práctica no solo complica y retrasa las tareas de mantenimiento, sino que además incrementa significativamente el riesgo de inundaciones durante los períodos de lluvia. Destacó que mantener limpios los arroyos y desagües es una acción fundamental para proteger la infraestructura urbana y garantizar la seguridad de los vecinos, por lo que instó a trabajar de manera conjunta para preservar estos espacios comunes.