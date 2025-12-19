Adornos navideños en las 18 Hectáreas

El espíritu de la Navidad renació en las 18 Hectáreas de Alto Comedero, despertando su creatividad en las manos hábiles de los vecinos que adornaron el CIC Che Guevara con motivos alusivos a este tiempo de Adviento.

ÁRBOL DE NAVIDAD | LOS VECINOS COLABORARON CON MATERIALES DESCARTABLES

Gracias a materiales descartables como botellas de plástico, tapitas de gaseosas, cartones, latas, palitos, telas, maples de huevos, papeles marrones, cajas, tanzas y pelotas de básquet en desuso que revivieron en adornos especiales para esta época festiva.

PESEBRE | CON MAPLES DE HUEVO, PAPEL MARRÓN Y CARTONES.

Todos los años, el CIC Che Guevara se prepara para recibir las fiestas de fin de año de la mejor manera y no falta la colaboración de los vecinos quienes trabajan en esta institución, aportando y elaborando hermosos adornos para ornamentar la entidad y compartir a modo de tarea comunitaria, el armado de arbolitos dentro y fuera del CIC, junto a un pesebre donde cada detalle fue pensado especialmente.

Arte con alas desde la biblioteca “Niños Pájaros”

AVES DE COLORES | LAS OBRAS TERMINADAS QUE MUESTRAN CON ORGULLO.

En el marco de los veinticinco años que la biblioteca “Niños Pájaros” cumplió recientemente, los niños que asisten al espacio realizaron trabajos sobre la historia mágica y verdadera de la entidad barrial.

REALIZANDO LA TAREA | PEQUEÑAS CON GRAN CREATIVIDAD.

Entre anécdotas los pequeños compartieron cómo nació la institución y sobre el crecimiento de esta, que se enfoca en abrazar a las nuevas generaciones para un mejor porvenir. Es por ello que dieron rienda suelta para que la creatividad cobre vuelo propio y, con pinceles, cartones y nuevos colores, decoraron aves que simbolizaron ese despegar a lo alto, agitando las alas como cada sueño de los niños que se forman en este espacio de contención ubicado en Pampa Blanca y La Almona del sector B5 en Alto Comedero, y que trabaja permanentemente para seguir adelante.