CASA DE GOBIERNO

Asueto el 24 y 31 de diciembre

Será administrativo y escolar a partir del mediodía (12 horas).

Jueves, 18 de diciembre de 2025 00:00
CASA DE GOBIERNO | EL EJECUTIVO EXTENDIÓ LOS ASUETOS DE FIN DE AÑO.

El gobierno de Jujuy oficializó mediante el Decreto N°4.526 el asueto administrativo y escolar para los miércoles 24 y 31 de diciembre en todo el territorio provincial. La disposición rige a partir de las 12, de ambos días.

La medida tiene como objetivo permitir que los trabajadores de la administración pública provincial y la comunidad educativa puedan desplazarse con mayor tiempo hacia sus destinos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

Estas dos jornadas se suman al asueto ya establecido para el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, conformando así un calendario extendido de fin de año para la provincia.

 

