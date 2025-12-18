Asueto el 24 y 31 de diciembre

El gobierno de Jujuy oficializó mediante el Decreto N°4.526 el asueto administrativo y escolar para los miércoles 24 y 31 de diciembre en todo el territorio provincial. La disposición rige a partir de las 12, de ambos días.

La medida tiene como objetivo permitir que los trabajadores de la administración pública provincial y la comunidad educativa puedan desplazarse con mayor tiempo hacia sus destinos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

Estas dos jornadas se suman al asueto ya establecido para el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, conformando así un calendario extendido de fin de año para la provincia.