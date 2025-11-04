El Ministerio de Salud de Jujuy entregó equipamiento a personas con discapacidad

En un acto encabezado por el Ministro de Salud de la provincia Gustavo Bouhid y su equipo en el Hospital Pablo Soria, siguiendo el Plan Estratégico de Salud II; hicieron entrega de sillas de ruedas y audífonos a un total de 14 personas usuarias.

"La Provincia realizó en esta oportunidad una inversión de más de 160 millones de pesos, lo que forma parte de un trabajo diario del Ministerio de Salud considerando especialmente que sin el aporte que realiza el Estado, muchas de estas personas que más lo necesitan no podrían tener cobertura” expresó el secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de Jujuy, Agustín Yécora.

Por su parte, el jefe de la Unidad Banco de Ayudas Técnicas, Norberto Leandro Vilca, explicó el procedimiento que realizan para que la familia pueda acceder al equipamiento necesario para la persona usuria “luego de la atención médica, el profesional realiza pedido de ayuda técnica para la persona usuaria; esta indicación llega a nuestro equipo que solicita documentación en contacto directo con familia y la auditoría del requerimiento para continuar con la compra correspondiente”.

En ese sentido destacó que “se cumple con la visita a casi 100 personas por semana para entrega de audífonos, sillas de ruedas, muletas, bastones, prótesis, ortesis, férulas, entre otras ayudas técnicas”.

Finalmente agregó “Llegado el equipamiento, cumplimos con el control y el paciente continúa con la atención médica, utilizando el equipamiento que requiere y que permite una mejor calidad de vida. En esta tarea, conocemos a las familias y facilitamos la respuesta gratuita a la persona sin obra social o que se encuentra en el Programa Incluir Salud”.