Sadir: “hay que actualizar algunas cuestiones de la normativa laboral”

En declaraciones a medios nacionales, Sadir valoró el encuentro donde, según precisó, "Milei pudo plantearnos las necesidades que tiene y la idea de los proyectos que tiene para enviar al Congreso", a lo que se sumó un "intercambio muy interesante" con los gobernadores y sus ministros.



El mandatario jujeño puso énfasis en la urgencia de generar empleo formal y planteó la necesidad de una actualización de la normativa laboral. Sadir destacó la importancia de abordar "cuestiones de fondo que son interesantes" y propuso que los convenios laborales puedan ser revisados de forma descentralizada.



"Argentina es grande y diversa. Planteo la idea de que se puedan revisar convenios laborales de forma descentralizada. Queremos empleo formal", sostuvo Sadir, sugiriendo adaptar las regulaciones a las realidades productivas de cada provincia.

Consultado sobre si se abordó la baja de impuestos provinciales como Ingresos Brutos y el IVA en la reunión, el gobernador aclaró que no se habló de forma específica, pero aseguró que las provincias ya están trabajando activamente en este tema.



"No se habló específicamente del Ingresos Brutos y del IVA. Todas las provincias vienen haciendo esfuerzos grandes para disminuir los impuestos. Estamos trabajando también acompañando al gobierno nacional bajando los impuestos, porque estamos de acuerdo en bajarle la presión a la gente", afirmó.



Respecto a la postura del bloque Provincias Unidas, Sadir fue claro al afirmar que la intención es trabajar de forma coordinada y en bloque a la hora de apoyar o no las iniciativas que impulsa el Ejecutivo nacional.