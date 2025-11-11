Foro de Direcciones de Presupuesto y Finanzas

Se celebrará en Jujuy la 41º Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina. El encuentro se desarrollará entre el 12 y el 14 del corriente mes, en instalaciones del hotel Altos de La Viña.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Federico Cardozo; el subsecretario de Presupuesto de la Nación, Rodrigo Cabado; el presidente del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas, Hugo Zubillaga; y el vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis; tendrán a cargo la ceremonia inaugural programada para mañana a las 14.

La agenda prevista para mañana es la siguiente: a las 14.30 se analizará la situación fiscal y perspectivas a nivel nacional y provincial en Argentina con la participación de Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto de la Nación; y Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial de la Nación.

A las 15.30: "La política tributaria del Gobierno Nacional y perspectivas sobre la distribución de recursos a provincias" con Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación; y Cr Alberto Pololla, director Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos.

A las 16.30: intervalo y a las 17 "Situación fiscal de la Provincia de Jujuy. Deuda pública y política tributaria provincial" a cargo de María Teresa Agostini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Gerardo Balangero, director de Crédito Público.

A las 18, "La importancia de la información subnacional en las estadísticas de las cuentas nacionales" con Mirta Paulina Gallo, Coordinadora de Estadísticas de las Cuentas Nacionales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec); 18.30 cierre de jornada y a las 20, brindis.

El jueves 13 las actividades de la cargada jornada comenzarán a las 9:30 con "Panorama del endeudamiento Subnacional" a cargo de Luciano Albera Scagliusi, coordinador de Deuda Provincial en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Secretaría de Hacienda de la Nación.

Y el cierre será el viernes 14, a las 10, con "Aspectos institucionales del Foro Permanente" y presentación subcomisiones.

Cronograma del día jueves 13

A las 10 se expondrá sobre “Experiencias en la implementación de los Sistemas de Administración Financiera (E-Sidif) en las Provincias” con Nicolás Alberto Fernández Villada; entre otros tantos especialistas de Santa Cruz y Catamarca. A las 11.45, “Formulación Presupuestaria y seguimiento del gasto en Personal. Proceso de adecuación de dotaciones con su impacto presupuestario”. A las 12.15, “Control y seguimiento del gasto público.

El caso de la Provincia de Río Negro”. A las 12.45, “Proyecto Parque Solar Cauchari y financiamiento con Bono Verde”; 14.45, “Taller Intercambio de Experiencias sobre temas Presupuestarios”. Presentación de las Oficinas de Presupuesto Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos.17.15, Presentación de la nueva página de internet del Foro y del Aula Virtual, y cierre a las 18.