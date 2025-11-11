°
10 de Noviembre, Jujuy, Argentina
Paro Nacional
Colación 2025
Alliance One
Semana de la tradición
Girsu
Zafra 2025
Partido Justicialista
Primero Jujuy Avanza
Facultad de Ciencias Agrarias
Hotel Altos de la Viña
Hotel Altos de La Viña

Foro de Direcciones de Presupuesto y Finanzas

La cita es del 12 al 14 de este mes en el hotel Altos de La Viña. La ceremonia inaugural será mañana a las 14.

Martes, 11 de noviembre de 2025 00:00
ALTOS DE LA VIÑA | LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA 41° REUNIÓN PLENARIA.

Se celebrará en Jujuy la 41º Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina. El encuentro se desarrollará entre el 12 y el 14 del corriente mes, en instalaciones del hotel Altos de La Viña.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Federico Cardozo; el subsecretario de Presupuesto de la Nación, Rodrigo Cabado; el presidente del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas, Hugo Zubillaga; y el vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis; tendrán a cargo la ceremonia inaugural programada para mañana a las 14.

La agenda prevista para mañana es la siguiente: a las 14.30 se analizará la situación fiscal y perspectivas a nivel nacional y provincial en Argentina con la participación de Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto de la Nación; y Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial de la Nación.

A las 15.30: "La política tributaria del Gobierno Nacional y perspectivas sobre la distribución de recursos a provincias" con Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación; y Cr Alberto Pololla, director Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos.

A las 16.30: intervalo y a las 17 "Situación fiscal de la Provincia de Jujuy. Deuda pública y política tributaria provincial" a cargo de María Teresa Agostini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Gerardo Balangero, director de Crédito Público.

A las 18, "La importancia de la información subnacional en las estadísticas de las cuentas nacionales" con Mirta Paulina Gallo, Coordinadora de Estadísticas de las Cuentas Nacionales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec); 18.30 cierre de jornada y a las 20, brindis.

El jueves 13 las actividades de la cargada jornada comenzarán a las 9:30 con "Panorama del endeudamiento Subnacional" a cargo de Luciano Albera Scagliusi, coordinador de Deuda Provincial en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Secretaría de Hacienda de la Nación.

Y el cierre será el viernes 14, a las 10, con "Aspectos institucionales del Foro Permanente" y presentación subcomisiones.

Cronograma del día jueves 13

A las 10 se expondrá sobre “Experiencias en la implementación de los Sistemas de Administración Financiera (E-Sidif) en las Provincias” con Nicolás Alberto Fernández Villada; entre otros tantos especialistas de Santa Cruz y Catamarca. A las 11.45, “Formulación Presupuestaria y seguimiento del gasto en Personal. Proceso de adecuación de dotaciones con su impacto presupuestario”. A las 12.15, “Control y seguimiento del gasto público.

El caso de la Provincia de Río Negro”. A las 12.45, “Proyecto Parque Solar Cauchari y financiamiento con Bono Verde”; 14.45, “Taller Intercambio de Experiencias sobre temas Presupuestarios”. Presentación de las Oficinas de Presupuesto Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos.17.15, Presentación de la nueva página de internet del Foro y del Aula Virtual, y cierre a las 18.

