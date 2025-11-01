Fe y emoción en el Día de los Fieles Difuntos

Los alrededores del Cementerio del Rosario se tiñeron de color, aroma y profunda solemnidad al conmemorarse el Día de los Fieles Difuntos. Fiel a una tradición que trasciende el tiempo, decenas de vendedores transformaron las márgenes del camposanto en un vibrante mercado floral, punto de encuentro ineludible para las familias que se acercaron a rendir homenaje a sus seres queridos.

VISITAS | JUJEÑOS LLEGAN A LOS CEMENTERIOS PARA RECORDAR A SUS SERES QUERIDOS

Desde temprano ayer, la avenida 9 de Julio se transformó en un paseo colmado de puestos repletos de claveles, lirios, crisantemos y rosas. "Es una fecha muy significativa, donde la gente no solo compra flores, sino que viene a recordar y compartir", contó Noemí Villalba, vendedora con años de presencia en el lugar.

ARREGLOS | LAS TRADICIONALES CORONAS CON FLORES.

Entre los coloridos puestos también destacaron aquellos que ofrecían dulces y ofrendas artesanales, elaborados especialmente para esperar y homenajear a quienes ya no están. Las mesas, los aromas y las palabras compartidas reflejaron la profunda conexión entre fe, memoria y tradición.

Misa y celebración

Según el cronograma oficial, durante la jornada se celebrarán cinco misas en el Cementerio del Rosario, a las 8, 10, 12, 16 y 18.

DULCES | INDISPENSABLE PARA LA MESA Y ESPERAR A LAS ALMITAS.

En tanto, el Cementerio El Salvador habrá cuatro celebraciones, a las 8, 10, 16 y 18, con la participación especial del obispo César Daniel Fernández en la primera de ellas.

Cada vez son más los floristas y artesanos que mantienen viva esta costumbre que combina trabajo, devoción y memoria. Durante todo el fin de semana, las ferias de flores de distintos puntos de la provincia permanecieron abiertas, permitiendo que cientos de familias se acercaran a rendir homenaje y compartir un momento de reflexión.

MANUALIDADES | DESTACARON LOS FLOREROS CON GOMA EVA Y RAMOS ARTIFICIALES.

Entre flores, rezos y recuerdos, la comunidad confirmó que el Día de los Fieles Difuntos es mucho más que una fecha, es un encuentro con la historia de cada familia, con la fe y el amor que trascienden fronteras y mantienen viva la unión entre los que están y los que partieron.

La celebración de Todos los Santos, recuerda a todas aquellas personas que gozan de la presencia de Dios, y simboliza esa unión espiritual que, por un día, acerca a los vivos y a los muertos en un mismo gesto de fe y recuerdo.