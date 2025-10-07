Peregrinaciones a Río Blanco

Como todos años, miles de fieles se preparan para vivir la tradicional novena y fiesta en honor a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy. Este 2025 bajo el lema "Peregrinos de esperanza".

Las actividades iniciaron el pasado 28 de septiembre y se extenderán hasta el 2 de noviembre en el Santuario de Río Blanco.

Cronograma

1º Peregrinación, 28 de septiembre: Familias y parroquias de Capital y Paypaya.

2º Peregrinación, 5 de octubre: Familias del interior de la provincia.

3º Peregrinación, 12 de octubre: Día de la familia y las misiones.

4º Peregrinación, 19 de octubre: Día de las madres y de los jóvenes.

26 de octubre: No habrá peregrinación por elecciones legislativas.

1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines, junto a la Federación Jujeña de Gauchos.

2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Otras celebraciones

6 de octubre: Vigilia y cambio de manto de la Virgen hasta la medianoche.

18 de octubre: Vigilia de los jóvenes desde las 15, con misa a las 19.30.