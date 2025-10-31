Reforzarán líneas de micros que transiten cerca de cementerios

La comuna capitalina dio a conocer la modalidad de los servicios de transporte y los cortes y desvíos programados en inmediaciones de los cementerios municipales para mañana, Día de los Fieles Difuntos.

Al respecto señaló que las unidades del transporte urbano de pasajeros circularán con frecuencia de los domingos, con refuerzos para las que transiten por zonas cercanas a los cementerios.

Las líneas que se reforzarán serán 6, 10, 16, 19, 27 y 34, con recorridos y paradas especiales para facilitar el acceso a los vecinos. Las líneas 6, 10, 16, 19 y 34 tendrán como recorrido de ida Espora, De Benedetti, Orías, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio y circuito habitual. De regreso, Roca, 18 de Noviembre, Gurruchaga, 9 de Julio y recorrido habitual. Paradas en 18 de Noviembre y Rivadavia, y Rotonda de Gurruchaga.

En tanto que la línea 27, la ida será por Orías, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio y recorrido habitual. Regreso por Roca, 18 de Noviembre, Orías y recorrido habitual. Paradas en 18 de Noviembre y Rivadavia, y Orías y 9 de Julio.

En cuanto al ordenamiento del tránsito, se realizarán cortes temporales en inmediaciones del Cementerio El Rosario, en las siguientes intersecciones: Oscar Orías y 9 de Julio; Pellegrini y 9 de Julio, y Rivadavia y De Benedetti.

En tanto, los cementerios El Salvador, El Jardín del Castillo y El Solar contarán con presencia de personal de la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio para garantizar la seguridad y fluidez vehicular, sin cortes de tránsito previstos.

Desde la municipalidad se solicitó a los conductores y peatones circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y considerar los horarios especiales de transporte público durante la jornada conmemorativa.

Asimismo, hizo saber que el transporte alternativo prestará servicio con Tarifa 2, mientras que los ascensores urbanos funcionarán en su horario habitual de 7 a 23.

Hoy y mañana los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario abrirán de 7 a 19. En el primero habrá misas a las 8, 10 y 18, mientras que en el segundo tendrán lugar a las 8, 10, 13, 16 y 18.