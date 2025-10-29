°
29 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cronograma de pago
Leila Chaher
Turismo
marcha de jubilados
narcoguerra
Escuela Provincial de Arte
FhyCs
Cronograma de pago
Leila Chaher
Turismo
marcha de jubilados
narcoguerra
Escuela Provincial de Arte
FhyCs

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
FHyCS

Estudiantes de la FHyCS avanzan hacia las elecciones del Centro de Estudiantes

Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se reunieron en asamblea para conformar la "Junta Electoral" que organizará las próximas elecciones del Centro de Estudiantes

Miércoles, 29 de octubre de 2025 22:11

Estudiantes de las distintas sedes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de Jujuy —San Salvador, San Pedro y El Carmen— realizaron una asamblea en la que se conformó la Junta Electoral encargada de organizar las próximas elecciones del Centro de Estudiantes.

Durante el encuentro se destacó la presencia de representantes de diversas carreras y sedes, lo que permitió garantizar un espacio plural y representativo. En ese marco, se propusieron y aprobaron los nombres de quienes integrarán la Junta Electoral, que tendrá la responsabilidad de asegurar un proceso transparente, democrático y participativo, y de resolver, en caso necesario, la validez de los votos durante la jornada electoral.

Desde la agrupación Juntos, actual conducción del Centro de Estudiantes, se valoró la amplia participación y se asumió la responsabilidad por la falta de convocatoria a elecciones en los últimos años.
“Asumimos la responsabilidad de no haber llamado antes a elecciones, pero hoy lo estamos haciendo. Esta asamblea es una muestra de compromiso con la democracia estudiantil. Nosotros también somos estudiantes, y tenemos el mismo derecho a participar y decidir”, expresaron durante la jornada.

Finalmente, se celebró la conformación de la Junta Electoral y se anunció que en los próximos días se avanzará en la definición del cronograma electoral que marcará el camino hacia la renovación del Centro de Estudiantes de la FHyCS.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD