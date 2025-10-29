"Estudiantes de la FHyCS avanzan hacia las elecciones del Centro de Estudiantes"

Estudiantes de las distintas sedes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de Jujuy —San Salvador, San Pedro y El Carmen— realizaron una asamblea en la que se conformó la Junta Electoral encargada de organizar las próximas elecciones del Centro de Estudiantes.

Durante el encuentro se destacó la presencia de representantes de diversas carreras y sedes, lo que permitió garantizar un espacio plural y representativo. En ese marco, se propusieron y aprobaron los nombres de quienes integrarán la Junta Electoral, que tendrá la responsabilidad de asegurar un proceso transparente, democrático y participativo, y de resolver, en caso necesario, la validez de los votos durante la jornada electoral.

Desde la agrupación Juntos, actual conducción del Centro de Estudiantes, se valoró la amplia participación y se asumió la responsabilidad por la falta de convocatoria a elecciones en los últimos años.

“Asumimos la responsabilidad de no haber llamado antes a elecciones, pero hoy lo estamos haciendo. Esta asamblea es una muestra de compromiso con la democracia estudiantil. Nosotros también somos estudiantes, y tenemos el mismo derecho a participar y decidir”, expresaron durante la jornada.

Finalmente, se celebró la conformación de la Junta Electoral y se anunció que en los próximos días se avanzará en la definición del cronograma electoral que marcará el camino hacia la renovación del Centro de Estudiantes de la FHyCS.