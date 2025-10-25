°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
El Tiempo en Jujuy

Sábado inestable en la ciudad

Para hoy se espera una temperatura máxima de 22 ° C.

Sabado, 25 de octubre de 2025 08:07

Luego del calor sofocante de la jornada de ayer, para este sábado se espera un descenso de las temperaturas, la mínima será de 15 °C, mientras que la máxima llegará a los 22 °C.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para la mañana del sábado se espera el cielo mayormente nublado, con pocas chances de lluvia.

La situación cambia para la tarde y para la noche porque las probabilidades de precipitaciones suben hasta un 70 %.

Los vientos serán variables durante todo el día desde el sector Sur, Norte y Suroeste, por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.

