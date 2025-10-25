Sentida despedida al padre Ariel Paredes

Su voz inconfundible, profunda y emotiva a la vez, resonó en distintas parroquias de la Diócesis de Jujuy, en los grupos de jóvenes como Palestra donde inició su camino de fe plena, en la Radio FM Santa María y en las aulas del Instituto de Educación Superior Nº 7 "Populorum Progressio-Intela". Ayer se acalló a los 51 años.

El padre Ariel Ramón Gerardo Paredes García iba a cumplir sus Bodas de Plata de ordenación sacerdotal el 25 de noviembre, así lo habían recordado al iniciar la Misa Crismal en Río Blanco en abril pasado. Pero como él mismo describía en su página de Facebook "En donde estés, Dios te guarde. Por donde camines, Dios te guíe".

Según el comunicado del Obispado de Jujuy el velatorio se realiza en el salón del Santuario de Río Blanco y hoy a las 9 se oficiará la santa misa, luego sus restos permanecerán en la morgue y el lunes serán cremados.

INVOCACIÓN EN EL POPULORUM

Nacido el 30 de mayo de 1974 el padre Ariel transitó su vida pastoral por la parroquia San Pedro y San Pablo, San Isidro Labrador de Monterrico, Nuestra Señora del Rosario de Ledesma y San José Obrero, entre otras.

También fue director de la emisora dependiente del Obispado de Jujuy y se recibió de licenciado en Ciencias Religiosas en la Ucse, donde cursaba ahora la Licenciatura en Tecnologías para la Educación.

Actualmente se desempeñaba como profesor del IES Nº 7 en el 1º y 2º año del Profesorado de Ciencias Sagradas, de 1º a 3º en la Tecnicatura Superior en Laboratorio y en 2º año de Gestión Jurídica.

ORANDO POR LA PAZ EN EL 2023

En las redes sociales se volcaron los testimonios y recuerdos de quienes compartieron enriquecedores momentos en su compañía.

"Un curita muy cercano a los jóvenes de nuestro querido Monterrico y de toda la parroquia, quienes seguramente lo recordarán con mucho cariño", indicaron desde San Isidro Labrador por su experiencia a comienzos de los 2000.

"Participaste en cada actividad a la que te invitábamos, siempre trayendo alegría. Así te vamos a recordar", indicó el Dass de la Ucse.

Y desde el Movimiento Católico Palestra señalaron que fue "un pastor con alma de hermano, un guía que supo acompañar con humildad, alegría y entrega al movimiento católico Palestra durante tantos años. Su palabra firme, su sonrisa sencilla y su corazón siempre dispuesto a servir dejaron huellas imborrables en cada joven, en cada encuentro, en cada oración compartida. El padre Ariel no solo celebró la fe, la vivió con intensidad y nos enseñó que seguir a Cristo es hacerlo con amor y esperanza, incluso en los momentos difíciles".