En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una jornada de autocuidado en el parque San Martín, con el objetivo de promover hábitos saludables, el manejo de las emociones y la prevención de enfermedades.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó que la jornada tenía que ver "con mejorar los hábitos alimentarios, trabajar en la salud mental, en la relajación y en contar con nuevas y mejores herramientas para afrontar el día a día de una forma positiva, buscando comunidad e interacción entre los vecinos".

Por su parte, la directora de Medicina Preventiva, Itatí Gloss, precisó que estas actividades forman parte de una serie de talleres que "desarrollamos junto Carolina Fister y, en esta ocasión, con la instructora Melina Conde, quien aportó la parte de yoga".