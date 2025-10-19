°
19 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Ministerio de Seguridad
Universidad Nacional de Jujuy
La Quiaca
Abra Pampa
Brigadas de Narcotráfico
San Pedro
Monterrico
Barrio San Pedrito
triple femicidio
estafa
Ministerio de Seguridad

Se firmó alianza estratégica

Se prevé una agenda para el desarrollo de actividades de formación

Domingo, 19 de octubre de 2025 04:21
ACUERDO | LUIS ALEJANDRO VARGAS Y JUAN MANUEL PULLEIRO.

El Ministerio de Seguridad y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, rubricaron un acuerdo de cooperación para promover acciones conjuntas orientadas a la formación, la investigación, la transferencia tecnológica y prácticas profesionales.

Además, anunciaron se prevé una agenda común orientada al desarrollo de actividades de formación, extensión e investigación, tales como pasantías, prácticas profesionales supervisadas, capacitaciones técnicas, visitas institucionales, fortalecimiento del ecosistema emprendedor, y espacios de actualización tanto para el personal de dicha cartera como para la comunidad académica.

 

