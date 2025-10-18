°
18 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Feprojuy
Elecciones 2025
El Tribuno por los barrios
Justicia
Tenis
El tiempo en Jujuy
Futbol
Diego Brancatelli
Escuelas abiertas
Jujuy crece
El Tiempo en Jujuy

Se espera un sábado lluvioso

Continúa la alerta amarilla por tormentas fuertes para las regiones de valles y yungas de la provincia.

Sabado, 18 de octubre de 2025 08:06

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.También pueden provocar ocasionalmente granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En cuanto a las temperaturas, la mínima en la capital jujeña será de 15 °C, mientras que la máxima llegará a los 19 °C. El cielo se mantendrá cubierto y con lluvias durante toda la jornada.

Recomendaciones ante la alerta meteorológica

Frente a este panorama, las autoridades provinciales y municipales reiteran una serie de medidas preventivas para reducir riesgos personales y materiales:

  • No sacar la basura: evitar obstrucciones en desagües y calles.Asegurar objetos en balcones, patios o techos que puedan volarse.

  • Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

  • No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

  • No permanecer en cuerpos de agua como ríos, lagunas o piletas.

  • Proteger vehículos y ventanas ante posible caída de granizo.

  • Informarse por medios oficiales sobre actualizaciones meteorológicas.

  • Tener lista una mochila de emergencias, con linterna, radio, documentos y cargador portátil.


La alerta amarilla implica que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por ello, se solicita a la población mantenerse atenta a los reportes del SMN y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil.

 

Temas de la nota

