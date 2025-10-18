Se espera un sábado lluvioso

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.También pueden provocar ocasionalmente granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En cuanto a las temperaturas, la mínima en la capital jujeña será de 15 °C, mientras que la máxima llegará a los 19 °C. El cielo se mantendrá cubierto y con lluvias durante toda la jornada.

Recomendaciones ante la alerta meteorológica

Frente a este panorama, las autoridades provinciales y municipales reiteran una serie de medidas preventivas para reducir riesgos personales y materiales:

No sacar la basura: evitar obstrucciones en desagües y calles.Asegurar objetos en balcones, patios o techos que puedan volarse.

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

No permanecer en cuerpos de agua como ríos, lagunas o piletas.

Proteger vehículos y ventanas ante posible caída de granizo.

Informarse por medios oficiales sobre actualizaciones meteorológicas.

Tener lista una mochila de emergencias, con linterna, radio, documentos y cargador portátil.



La alerta amarilla implica que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por ello, se solicita a la población mantenerse atenta a los reportes del SMN y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil.