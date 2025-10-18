°
18 de Octubre,  Jujuy, Argentina
TEMAS

Educación

"Escuelas Abiertas" terminó con gran participación de estudiantes y familias

Hoy se realizó el último "Sábado de Escuelas Abiertas", una experiencia que fortaleció y acompañó en la transición de las niñas y niños de séptimo grado hacia el nivel secundario

Sabado, 18 de octubre de 2025 19:15
GRAN CONCURRENCIA EN EL ÚLTIMO SABADO DE ESCUELAS ABIERTAS

La jornada se desarrolló de manera simultánea en las instituciones habilitadas de San Salvador y San Pedro de Jujuy, con gran participación de estudiantes y familias.

En el Colegio Polimodal N° 3, el director Eduardo Apaza destacó que “las expectativas son altas en esta tercera jornada; es un espacio de encuentro donde los chicos viven su primera experiencia en una escuela de nivel medio”.

Por su parte, en la Escuela de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada”, la directora Mariana Sajama valoró el compromiso de toda la comunidad educativa: “Desde el primer encuentro trabajamos con más de 200 chicos, abordando aspectos emocionales, la contención y el modo de afrontar evaluaciones y nuevos desafíos”.

En paralelo, se ofrecieron charlas destinadas a padres y tutores sobre la estructura del nivel medio, los ciclos básicos y orientados, y las distintas opciones educativas disponibles. Las actividades incluyeron propuestas del Programa CREER, con talleres de educación emocional, además de espacios de orientación familiar.

El balance fue ampliamente positivo. Docentes y directivos coincidieron en que la experiencia dejó aprendizajes compartidos y una comunidad educativa más unida.

“Se ha conformado una verdadera comunidad de aprendizaje entre docentes, alumnos y familias. Ojalá el año próximo podamos repetir esta valiosa iniciativa”, expresaron, al cierre de una propuesta que reafirma el compromiso del Ministerio con una educación cercana, inclusiva y acompañada.

