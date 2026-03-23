Teatro para todas las edades en la "Tito Guerra"

Ya comenzaron las clases y continúan las inscripciones abiertas hasta para el período 2026 en la Escuela de Teatro "Tito Guerra", en los distintos niveles y modalidades que ofrece la institución para estudiar teatro.

Recordemos que es una escuela pública y abierta a toda la comunidad desde los 6 años en adelante. Ofrece espacios educativos y de formación para niños, adolescentes, jóvenes y adultos sin límite de edad.

La institución que desde el año pasado funciona en la Ciudad de las Artes, de Ciudad Cultural, ofrece los siguientes niveles: "Formación Artística Vocacional", para niños y niñas de 6 a 12 años (el turno mañana se dicta los miércoles de 9 a 11.40, y el turno tarde los días martes y jueves de 15 a 17.40); el de "Formación Artística Básica en Teatro (FAB)", para adolescentes de 13 y 14 años (se cursa paralelo al secundario y tiene dos opciones: Actuación – los lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 21.20- y Teatro Sociocomunitario –los martes y jueves de 18.30 a 21.20-); y finalmente la "Formación Artística para las Industrias Culturales (FAPIC)", (que cuenta con 2 modalidades: Intérprete Actoral - para las edades de 15 a 17 años, y se dicta de lunes a viernes de 18.30 a 21.20-; y Técnico en Teatro Sociocomunitario -a partir de los 18 años en adelante, y se dicta los lunes, martes, miércoles y viernes de 15 a 17.40-).

PROPUESTAS | PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS.

Trayecto de Intérprete Actoral

La Tecnicatura Superior en Teatro, es una carrera terciaria con 3 años de duración. Para el cursado es requisito contar con título secundario. Las clases son dee lunes a viernes de 8.30 a 12.30.

Formación Temprana

Esta propuesta, para alumnos de 6 a 12 años, se basa en que el teatro en los niños puede aportar beneficios realmente contundentes: favorece su autoconocimiento, a su autoestima, a su seguridad, a su sociabilización, a su inteligencia emocional, a su inteligencia social; así también, estimula la reflexión, creatividad, imaginación, y otras capacidades como la concentración, memorización y atención, que favorecen habilidades académicas, entre otras.

Los niños que transitan este trayecto en la Escuela Provincial de Teatro "Tito Guerra", tendrán la capacidad de crecer en sus capacidades personales y, fundamentalmente en las capacidades sociales, a través de la Construcción grupal y la creación colectiva, impulsados desde el teatro, que (mediante técnicas de integración y participación) brega por el trabajo mancomunado entre sus integrantes, según explican sus docentes.

La "Tito Guerra" no busca que los niños sean actores o actrices profesionales, sino que tengan la oportunidad de poner en juego sus ideas, sus pensamientos, sus perspectivas, sus miedos, sus picardías, en definitiva, sus identidades. Lo que se busca es generar el espacio de cooperación y construcción social, para que ellos puedan empezar a pensarse como parte de una sociedad, siempre a través del juego placentero y mediante la puesta escénica teatral.

Intérprete actoral

La escuela entiende que la diversidad cultural demanda capacitar recursos humanos profesionales en el campo del arte, a fin de que impacten fuertemente en la actividad cultural artística, las experiencias artísticas no solo desarrollan habilidades, también incorpora la emoción, desarrolla la sensibilidad para poder enfrentar con respuestas diferentes las problemáticas existentes en nuestro pueblo, en una sociedad y el mundo en general.

La formación de personalidades creativas y críticas es uno de los objetivos fundamentales y universalmente reconocidos en la educación artística. El desarrollo de actitudes positivas hacia el arte no surge espontáneo ni automáticamente.

La FAPIC en Actuación contribuye al mejoramiento de las condiciones socio-económicas/culturales de la zona de influencia, generando profesionales del teatro con competencias para la gestión en el campo laboral.

Teatro Sociocomunitario

En el caso de la otra formación, en Teatro Sociocoumnitario,hablamos de una especialidad que aporta conocimientos teatro popular. La idea es ofrecer al estudiante espacios de formación y producción que permitan apuntar hacia el avance de procesos creativos, propiciando la reflexión, que permitan la adquisición de valores políticos, sociales, y que a su vez faciliten pensar sobre el papel del teatro en el desarrollo del ser humano, promoviendo la creación de bienes culturales a nivel comunitario, regional y nacional.

En este sentido cobra importancia el conocimiento de las manifestaciones de la cultura popular y elementos conceptuales e ideológicos que vinculan el trabajo teatral con el medio donde ocurre.

Es teatro popular el que involucra de algún modo la realidad del pueblo, su idiosincrasia, sus necesidades, tradiciones y problemas.

Tecnicatura Superior en Teatro

La Tecnicatura Superior en Teatro es una carrera de nivel terciario con formación específica en el arte teatral, abordando desde la actuación, el uso del cuerpo y la voz hasta la producción de espectáculos, el diseño de proyectos artísticos y el estudio de la historia del teatro. Es requisito para el ingreso tener el secundario completo.

Inscripciones

Las inscripciones se realizan a través de formularios online, que se encuentran en la página de Facebook de la Escuela Provincial de Teatro Tito Guerra.

Por mayores informes, los interesados pueden dirigirse a la escuela en la Ciudad de las Artes, o comunicarse al teléfono 3884474153.