20°
3 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Carnaval de Los Tekis
Terminal de ómnibus
San Pedro
Barrio Almirante Brown
transporte urbano
básquet
TGN
Futbol
Policía Federal Argentina
Carnaval de Los Tekis
Terminal de ómnibus
San Pedro
Barrio Almirante Brown
transporte urbano
básquet
TGN
Futbol
Policía Federal Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Hoy y mañana

II Jornadas de Literatura Japonesa en el "Tizón"

Habrá un simposio y una experiencia al aire libre de creación de haikus, en el Parque Lineal Xibi Xibi.

Martes, 03 de febrero de 2026 00:00
LITERATURA JAPONESA | LAS JORNADAS SE REALIZAN POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO.

Hoy y mañana, en el Centro Cultural "Héctor Tizón" (Hipólito Yrigoyen 1302 esquina Junín), tendrá lugar la II Jornada de Literatura Japonesa, organizada por el Instituto Tozai, la Asociación Japonesa de Jujuy, y el poeta jujeño Héctor Rubén Saavedra Neirot, con el apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Hoy desde las 19 se desarrollará el Simposio "Literatura Hai (Hai- Bungaku). El haiku y los géneros hermanos", a cargo de la doctora Stella Maris Acuña del Instituto Tozai y de la, Fundación Internacional Tozai (Oriente y Occidente), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el magister Matías Ezequiel Quiroga, profesor universitario en Letras de Jujuy; con la moderación de Lily Rodríguez.

Y seguidamente participarán los poetas Héctor Rubén Saavedra Neirot, y el presidente de la Asociación Japonesa de Jujuy, Pedro Sato Quintana.

Mañana de 9 a11 se realizará un paseo poético (caminata) denominado "La Naturaleza y el Haiku", con el fin de escribir haiku (poética breve de origen japonés, caracterizada por tres versos sin rima de 5, 7 y 5 sílabas) in situ. La cita es en el Anfiteatro Las Lavanderas del Lineal Xibi-Xibi (al frente del Centro Cultural "Tizón").

Para mayores informes e inscripciones, se pueden realizar al teléfono 11574210 o por mail a [email protected].

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD