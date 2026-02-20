Oriana Vaca Siufi es la Reina Provincial del Carnaval

Oriana Vaca Siufi, de la Comparsa Artística E-Yará de San Pedro de Jujuy, es la Reina Provincial del Carnaval y visitó en la mañana de ayer nuestros estudios de El Matutino (El Tribuno Plus), conducido por Antonella García y Juani Bepre.

La joven contó que la elección se realiza en San Pedro. "Se presentan diferentes candidatas de diferentes rubros. Este año, fuimos más de 40", comentó Oriana, quien también bailó para nuestros seguidores. Es requisito pertenecer a alguna de las comparsas que participan.

"Fue muy lindo el encuentro con las chicas, porque más allá del concurso de belleza, este certamen tiene que ver con todo lo que representa el carnaval, el baile, la delicadeza de cada una, y la convivencia la disfrutamos mucho", expresó.

Ella iba al circuito desde muy chiquita, cuenta. Recuerda cómo se entusiasmaba de niña con los sonidos del tambor, el timbal y el tacho. "Cuando escuché mi nombre como elegida reina, sentí que era la Oriana niña de diez años, la que estaba ahí", dijo emocionada.

Como ya sabemos, las comparsas sampedreñas ponen mucho empreño y dedicación a lo largo de todo el año, para poder conseguir el brillo y la belleza que lucen cada año. Sobre esto, Oriana contó "tengo un equipo muy grande detrás, nuestro traje lo venimos haciendo hace muchos meses. Este año la temática fue 'duendes y ninfas'. Las ninfas son deidades femeninas y mi traje representa eso, tiene hojas porque pueden ser personajes de bosque como acuáticas", explicó.

La corona que luce a partir de ahora, tiene también su significado porque en el centro tiene "las perlas del ramal" y cada una de las columnas de piedras representan la caña de azúcar.

El maquillaje es de Meli Cáceres Carabajal, el traje se lo hizo Rodrigo Barboza, de manera artesanal, y su estilista es el cacique de su comparsa, Alejandro Valladares.

Ella es parte de la comparsa desde los 10 años, pero este fue el primer año que participa como artista sambando en el desfile.

"La Comparsa E-Yará cuenta con dos caciques principales que son Alejandro y Miguel Valladares, quienes junto a su familia son los dueños y fundadores de esta agrupación", detalla la bella bailarina. "Tenemos el cuerpo de baile, los músicos de la banda que tiene chicos de todas las edades, y detrás de escena, los costureros y demás personas. En total sumamos más de 100 integrantes", comentó.

Y sigue

Este fin de semana continúan los corsos en su ciudad, y Oriana se encargó de entusiasmar a todo Jujuy y turistas a que se lleguen a disfrutar del espectáculo.

Desde las 22, en más de diez cuadras se realiza esta pasarela, que ella destacó "no tiene vallas y eso permite el contacto de los artistas con el público", expresó. La entrada es libre y gratuita.

Habló de los "más de diez rubros diferentes que se presentan como son las comparsas artísticas, tinkus, folclóricas, caporales, etc. También son centro de atracción la carroza de la Comecor (Comisión Ejecutiva de Corsos), con grupos musicales, y el palco central, pueden llevar sillas reposeras, o reservas lugares en algunos lugares (bares y confiterías del circuito)", se explayó

Quedan los corsos de hoy y mañana, los del 27 y 28 de este mes, y el 6 de marzo, y el 8 de marzo se realizará la entrega de premios.

"El carnaval es magia, se vive de una manera hermosa en Jujuy", concluyó e invitó a todo el público.