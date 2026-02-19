Se vino con el primer premio

En silencio, en su espacio de creación, su taller, José Alberto Pérez continua diariamente con su tarea, la que lo apasiona y por la que se obsesiona buscando la perfección, que por cierto, logra.

Esto le valió el primer premio en el 20º Encuentro de Tallistas "El alma de la madera", que se realizó el último fin de semana en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos paralelamente con la Fiesta Nacional de la Artesanía, organizado por el municipio mencionado.

Mientras el Carnaval se hacía sentir en todas las provincias, y más en Jujuy, nuestro creador estaba tallando un homenaje en otra provincia.

Oriundo de El Talar donde tiene su taller, cada tanto aparece en sus redes con este tipo de novedades. Allí estuvo invitado para representa a nuestra provincia, junto a la escultora sampedreña Beatriz Varela.

TERMINADO | EL TRABAJO QUE LE VALIÓ EL PRIMER PREMIO.

"A mí en este encuentro, me tocó la temática de un homenaje a una compañera que falleció en pandemia, Hebe Ordoqui. La última vez que compartimos un encuentro con ella hizo un par de tucanes. Entonces, como ella siempre iba con su marido a todas partes, yo la homenajeé haciendo una escultura con dos tucanes también, uno que viene de arriba y se encuentra con uno que está abajo, fundiéndose en un beso", cuenta en conversación con nuestro medio.

Este primer premio nacional es el cuarto que consigue en su camino, el escultor jujeño.

Alberto tiene en sus manos escultoras una sensibilidad y dedicación que logran obras realmente maravillosas, de gran excelencia, con las que sorprende en sus redes, y las que lo llevaron desde El Talar donde vive hasta Italia el año pasado para representar a nuestro país.

Tiene una especial mirada religiosa y su fe se expresa también en sus maderos, esos que cobra una vida de belleza en sus manos.

El año pasado realizó la imagen de San Roque para la comunidad de Vinalito, que fue entronizada al final de la avenida Andrés Acuña de esa localidad, en el mes de diciembre. También hizo un Cristo Crucificado para el Santuario de la Virgen de Guadalupe en Ledesma (su segundo trabajo para este espacio de fe).