Se viene "Gran Hermano: Generación Dorada"

"Gran Hermano: Generación Dorada" se estrenará el lunes 23 por la pantalla de Telefe y nuevamente con la conducción de Santiago del Moro.

La nueva edición del reality prepara un despliegue especial para la primera noche, con una fuerte apuesta de producción para impactar desde el inicio.

Con varios ajustes y el rumor de que "Furia" Scaglione podría asumir un rol tan enigmático como clave dentro del juego, la expectativa crece.

"La casa de los espíritus", en el Festival de Berlín

La esperada serie "La casa de los espíritus", adaptación televisiva de la emblemática novela homónima de Isabel Allende, tuvo su estreno mundial en la sección "Berlinale Special" del Festival Internacional de Cine de Berlín.

De los ocho episodios que conforman la producción, se presentaron tres en esta sección paralela, dedicada a obras de especial relevancia cultural y política, tanto en formato cinematográfico como televisivo.

"Sueño de trenes" está disponible en Netflix

"Sueños de trenes", es un conmovedor drama nominado a los Oscar 2026 que escaló entre las tendencias de Netflix. Se trata de una propuesta cinematográfica de impacto emocional. Dirigida por Clint Bentley y basada en la aclamada novela de Denis Johnson, la película teje una narrativa que explora las dimensiones del amor, la tragedia, el dolor y la superación familiar. Con Joel Edgerton como Robert, Felicity Jones como Gladys, etc.