Se viene el 41° Encuentro de Copleros en Purmamarca

Hombres y mujeres provenientes de toda laya se darán cita el mañana y el sábado en Purmamarca, para revivir uno de los acontecimientos culturales más trascendentales de Jujuy, que reúne a copleros locales y de otras latitudes de Jujuy, de otras provincias, como así también del país vecino de Bolivia.

Se trata del Encuentro de Copleros, que este año cumple su 41° edición y que no solo atrae a los artistas sino es del interés de turistas que año a año se llegan para ser testigos y espectadores (cuando no participantes) del evento.

Acto de apertura

El viernes será como anuncian sus organizadores "un momento especial para la comunidad porque es cuando recordamos y homenajeamos a los copleros y copleras que han fallecido en el último año", y en el que también habrá un despliegue artístico.

Los artistas que sumaron su colaboración y estarán desde las 18, en las escalinatas del Viejo Algarrobo, serán Nadia Larcher, Tatiana Passy Lucero, Zambazul, Caro Escobar y Rosario Huertas, Tati Domínguez, Kullakas Warmi Sikuris y la intervención en danza de Movimiento Andino. Además, se proyectará el corto documental "Fluir del Alma", presentado por sus realizadores.

Actividades centrales

El sábado desde las 12, se llevará a cabo el tradicional topamiento en la Plaza 9 de Julio, dando inicio al día más importante. Luego a las 13, se compartirá un almuerzo comunitario para los copleros y copleras participantes. Y a partir de las 15, en el club Santa Rosa de Lima se desarrollará el Encuentro.

Los organizadores expresan que este encuentro se realiza a pulmón y gracias a quienes colaboran desinteresadamente; "como hace 41 años, aquí nada se vende, nada se compra y todo se comparte. Cada colaboración está destinada a cubrir los gastos necesarios para hacerlo posible".

Historia

El Encuentro de Copleros nació en 1983 junto con la Democracia, por la inquietud de personas arraigadas a sus costumbres, buscando no sólo "juntarse" sino reivindicar una práctica que había sufrido censura por la dictadura pasada, sumada a su escasa difusión y peligro de desaparición ya que los intereses de muchos jóvenes, se vuelca hacia culturas y modas extranjeras".

En un principio no llegaban a cincuenta el número de copleros, luego fue sumando participantes y colaboradores no sólo del lugar sino de otras regiones de la provincia.

Sin despegarse de su instrumento, la caja o el erkencho - con características diferentes según la región que provenga, van fluyendo los sinfines de versos que se cantan en la ocasión según el tema, que puede ser religioso, político, de penas o de amor. Párrafo aparte merecen las coplas picarescas y el "contrapunto", con idas y vueltas ingeniosas que incitan a la risa.

Las voces de las distintas rondas van manteniendo "una charla" donde hay respeto por los turnos ya sea para continuar el tema o dar paso al siguiente, mientras tanto quienes descansan van embebiendo la voz que se prepararon para compartir.

Para los copleros participar es como cumplir una promesa y durante todo el año esperan este momento, para desahogar penas buscando alegrar al espíritu y consideran que es su "día" donde se sienten homenajeados, por ellos mismos y por la copla.

Corto documental "El Fluir del Alma"

Mañana, en las escalinatas del Viejo Algarrobo de Purmamarca se proyectará el corto documental "El Fluir del Alma", con el acompañamiento del Cine Móvil del Iaaj (Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy) y parte del equipo de realización del filme.

En entrevista con el director Simón Baeza, nos cuenta que éste es un trabajo colaborativo en cuanto a dirección, montaje y fotografía, que llevó adelante con Pablo Ciarlante y Luisina Tobar Suizer, y producción de Canela Alvarez y fue realizado el pasado 11 de enero cuando se llevó a cabo el 40° encuentro de Copleros.

El cortometraje documental recorre el evento, través de las voces y los cantos de quienes mantienen viva la tradición ancestral de la copla. "Entre cajas, erkes y chicha, el filme pone en valor la memoria colectiva, la identidad cultural y el vínculo profundo entre la comunidad y su territorio, entendiendo al canto como una forma de transmisión, resistencia y celebración".