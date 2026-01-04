Astor Piazzola y un concierto inédito que acaba de ver la luz

A más de cincuenta años de su realización, sale a la luz The Homeland Concert (El concierto en la ciudad natal), un documento sonoro excepcional de Astor Piazzolla, registrado en julio de 1973 en el Teatro Diagonal de Mar del Plata, su ciudad natal.

El material, que permaneció inédito durante más de medio siglo, se edita ahora en una edición limitada en formato doble CD, concebida con el objetivo de preservar y difundir un concierto de enorme valor histórico y artístico.

El registro corresponde a una de las últimas presentaciones del Quinteto Nuevo Tango, la formación creada por Piazzolla en 1960 que redefinió el lenguaje del tango y marcó un punto de inflexión en la música popular argentina. Este concierto presenta, además, una integración poco habitual del quinteto, con Astor Piazzolla (bandoneón), Antonio Agri (violín), Horacio Malvicino (guitarra eléctrica), Kicho Díaz (contrabajo) y Osvaldo Tarantino (piano), cuya participación al piano constituye uno de los rasgos distintivos de esta grabación.

The Homeland Concert documenta el segundo concierto de una jornada intensa: Piazzolla ofreció dos funciones en el mismo día, además de realizar grabaciones para la televisión argentina y brasileña. Tal como se señala en el texto incluido en el booklet: "La actividad de Astor y su quinteto fue verdaderamente extenuante ese inolvidable día de invierno".

El repertorio registrado incluye obras emblemáticas como "Todo Buenos Aires", "Lunfardo", "Los poseídos", "Buenos Aires hora cero", "Adiós Nonino", "Caliente" y la integral de "Las cuatro estaciones porteñas", cerrando con una versión especialmente intensa de "Retrato de Alfredo Gobbi".

La edición es una producción conjunta de BoyJah Publishing y la Fundación Astor Piazzolla, institución que celebra este año su 30° aniversario, reafirmando su misión de preservar y proyectar el legado de uno de los grandes compositores del siglo XX.