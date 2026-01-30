Estrenaron la primera serie hecha con inteligencia artificial

El principio de las producciones hechas con inteligencia artificial ya está aquí. La productora Time Studios acaba de estrenar los primeros episodios y el tráiler oficial de la serie animada "On This Day... 1776", un proyecto liderado por el cineasta Darren Aronofsky (La ballena, Réquiem por un sueño) y desarrollado junto a su estudio de inteligencia artificial Primordial Soup. Esta propuesta se presenta como una de las apuestas más innovadoras en la conmemoración próxima del 250° aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

La serie, disponible en el canal de YouTube de Time, introduce una narrativa semanal que recorre los acontecimientos más significativos del año 1776, considerado el punto de inflexión en la historia de la nación. Cada episodio, de formato breve, revive hechos históricos a través de una combinación de técnicas de animación tradicional y recursos de inteligencia artificial.

El lanzamiento de "On This Day...1776" coincide con un momento clave para la memoria colectiva de Estados Unidos. El país se prepara para celebrar, en julio de 2026, los doscientos cincuenta años de la firma de la Declaración de Independencia. En este contexto, el proyecto propone "reencuadrar la Revolución no como un desenlace previsible sino como un experimento frágil moldeado por sus protagonistas", según el equipo creador. Esta perspectiva busca acercar los eventos fundacionales a nuevas audiencias, explorando sus incertidumbres y tensiones originales.

Desde el punto de vista tecnológico, la serie representa una apuesta pionera. Primordial Soup, el estudio de Aronofsky, ha desarrollado esta producción en colaboración con Google DeepMind, integrando capacidades de inteligencia artificial en el proceso creativo. El propio Aronofsky, nominado al Premio de la Academia por obras como "The Whale", encabeza la producción ejecutiva junto a Ari Handel y Lucas Sussman. Este último lidera también la sala de guionistas, y Jordan Dykstra se encarga de la música original.

El uso de inteligencia artificial no pretende sustituir el trabajo artístico, sino ampliar las posibilidades de la narración audiovisual. Así lo expresó Ben Bitonti, representante de Time Studios, quien declaró: "Este proyecto es una muestra de cómo el uso reflexivo, creativo y liderado por artistas de la inteligencia artificial puede expandir lo posible y permitir a los narradores llegar a lugares antes inalcanzables, sin reemplazar el oficio". Además de los avances tecnológicos, la serie recurre a actores sindicalizados para las voces en off, aportando un matiz humano a los relatos.

El enfoque de cada episodio es concreto: revivir un momento crucial de 1776 alrededor de la fecha en que sucedió, hace dos siglos y medio. El primer capítulo traslada al espectador a Somerville, Massachusetts, donde George Washington izó la Bandera de la Unión Continental como un gesto para elevar la moral de sus tropas. El segundo episodio se centra en el impulso de Benjamin Franklin a Thomas Paine para que, mediante su pluma, diera voz a las ideas de sentido común que marcarían la retórica revolucionaria.

La serie no solo apuesta por la fidelidad histórica, sino que también busca renovar el modo en que se presentan los grandes relatos nacionales. El formato episódico y breve responde a los hábitos de consumo actuales, facilitando el acceso a un público amplio a través de plataformas digitales.