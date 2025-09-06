Euge Quevedo y LBC mañana en Ledesma

Después de cantar el Himno Nacional para Messi, Euge Quevedo llega a Libertador. La cuartetera cordobesa, será parte de la Fiesta Primaveral que prepara el Club Sportivo Alberdi de la ciudad ramaleña, para mañana.

Junto a Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, actuarán también Los Tekis, Llokallas, grupo Jachal y su tributo a Los Kjarkas, Matías Venecia, Los Changos del Chamamé, Juaking y su Cumbia de Barrio y La JM.

La fiesta comenzará a las 18. Las entradas se consiguen por norteticket.com.

El Himno para Messi

Euge Quevedo es la artista que cantó el Himno nacional, completo, en el último partido de Lionel Messi en Argentina, en la noche del jueves.

Previo al encuentro que el capitán disputó contra Venezuela, la joven mostró su talento ante un estadio Monumental totalmente colmado. En las horas previas había manifestado en sus redes, a sus seguidores, lo nerviosa que estaba por esta oportunidad. Eligió cantar a capella para que el público pudiera seguirla y acompañarla en esta interpretación tan especial.

La joven se robó todas las miradas antes de que el estadio sea una fiesta. Rápidamente, su nombre se transformó en tendencia en las redes sociales: Euge Quevedo.

La joven de 33 años interpretó el Himno con una versión a capela, provocando la emoción de miles de almas en el estadio. Su versión recibió todo tipo de mensajes de apoyo por parte de los usuarios en las redes.

A diferencia de otras oportunidades, en los que la Selección estuvo acompañada por shows de cumbia, esta vez el género predominante fue el cuarteto, el estilo favorito de Messi. El evento central, que comenzó a las 20.30, contó con la presencia de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos (que mañana llegan a Libertador) , Q' Lokura y Uriel Lozano, quienes animaron la previa para los hinchas que asistieron al estadio.

En la previa a este gran momento, la joven cantante expresó sus sensaciones y contó el detrás de escena de este sueño. "Es increíble, la posibilidad de cantar el Himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer", afirmó en diálogo con los medios. Consultada sobre el formato de su actuación, la vocalista expresó que "Nuestro Himno es una obra de arte, vengo practicándolo hace tiempo y es algo que siempre anhelé hacer".

También explicó cómo le llegó la propuesta para ser la encargada de entonar las estrofas de la canción patria. Según contó, la convocatoria informal surgió durante un show en el Movistar Arena al que asistió el presidente de la AFA. "Fue a vernos el 'Chiqui' Tapia con toda la familia. Estábamos en el camarín, nos llevó unas camisetas y empezaron a tirar 'bueno, che, a ver si la tenemos en cuenta para el Himno'", relató la joven cuartetera.