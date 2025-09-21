Las Pelotas con su gira “6x6” arriba al norte argentino

El próximo viernes 3 de octubre, Las Pelotas se presentará en La Rosa de la ciudad de Salta, mientras se encuentra en proceso de grabación de su nuevo disco de estudio, "6x6".

Con 36 años de carrera e incontables presentaciones en vivo, la banda de rock liderada por German Daffunchio, se convirtió en indiscutible referente musical.

Conjugando la poética popular con una idea de mundo cohesiva y clara, Las Pelotas atravesó sus propias eras conectando y ampliando las fronteras de su decir, siempre evolucionando y siempre apostando por una trascendencia mundana, al alcance de un acorde.

Un poco de historia

Tras la disolución de la mítica banda Sumo, Germán Daffunchio decide darle vida a Las Pelotas, uno de los grupos que encabezó el rumbo de cambio en la historia del rock nacional.

Se destaca por su inigualable capacidad de entrelazar el rock más puro con grandes canciones donde la lírica profunda y contundente ocupa un lugar protagónico.

"Jamás pensamos hasta cuando íbamos a seguir tocando... y llevamos 36 años arriba de los escenarios. Eso habla de muchas cosas vividas. Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando, componiendo y haciendo música", expresan.

La banda sigue en carrera. Mientras, finalizan la grabación de lo que será su próximo trabajo discográfico.