11 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Hip hop

Para bailar hip hop en el Caja

Jueves, 11 de septiembre de 2025 00:00

Durante este mes y el mes que viene, se dicta en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534, el taller de Hip Hop, a cargo de AARON VX.

Durante este mes y el mes que viene, se dicta en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534, el taller de Hip Hop, a cargo de AARON VX.

Está destinado a jóvenes bailarines e interesados/as en incursionar en el Hip Hop, su cultura y su historia.

AARON VX es tricampeón en Jujuy y Buenos Aires, de las Competencias ABC (años 2016, 2017 y 2018). Su nombre es Aaron Santiago Veliz, Y artísticamente se presenta como AARON VX.

Es para bailar música G-Funk, Trap, Hip Hop old school, Future beat y otros ritmos similares. Informes en la dirección mencionada.

 

