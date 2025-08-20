¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

20 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Purmamarca

Mujeres artistas exponen en “Puentes”

Se trata de creadoras de Santiago, México y la jujeña Gabriela Gaspar.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 01:00
CASA BARBARITA CRUZ.

El 28 de este mes a las 15, se inaugurará la muestra "Puentes", con obras de cuatro mujeres de distintos lugares, en la Casa Barbarita Cruz (Lavalle 216, Purmamarca).

Las expositoras son de Puerto Vallarta, México; de Santiago del Estero y de Jujuy. Se trata de un encuentro de amigas creadoras, artistas escultoras, pintoras, ceramistas, artistas visuales que marcan su espíritu en su producción.

Participan Daría González, Amalia Martínez Gramajo, Bllanca Castiglione y Gabriela Gaspar. "Sus esencias hablan del nutrir permanentemente desde sus orígenes de mujer, como cuando debemos crear con arcilla y amalgamar las sustancias para modelar y dar forma", dice la anfitriona Gaspar. "Puentes conecta distintas culturas y pueden homenajear el vínculo de la amistad desde el arte que nos ha convocado", concluye.

 

