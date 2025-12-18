Antonio Birabent presentará "Unísono"

Este domingo a las 18, la nueva emisión del programa "Unísono" que produce el Instituto Nacional de la Música por la Televisión Pública, estará conducida por el músico argentino Antonio Birabent. Se presentará la música de Rojo Pez de buenos Aires, Lourdes Brito de Tucumán, Juan Fulgueiras de Río Negro, Eva Sola de Salta y Canal 46 de San Juan. Cada semana hay un conductor invitado.

Zoe Gotusso reversionó a Roberto Carlos

Zoe Gotusso estrenó "Detalles", un álbum de ocho canciones en el que reversiona al cantautor brasileño Roberto Carlos. "Es raro pero en mi cabeza tiene todo el sentido", asegura. Los temas que eligió para este trabajo son "La distancia", "Camionera", "Amada amante", "Detalles", "No te apartes de mí" (en colaboración con Rigoberta Bandini), "Qué será de ti" (con Juliana Gattas), "La paz de tu sonrisa" y "Un millón de amigos".

"Belén" sigue su camino hacia los Oscar

"Belén" continúa en carrera para los Oscar. La película argentina dirigida por Dolores Fonzi, es uno de los 15 títulos que siguen con chances en la categoría "Mejor Film Internacional" de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, cuya 98º entrega se realizará el 15 de marzo de 2026. Las ternas, en tanto, se anunciarán recién el próximo 22 de enero.

