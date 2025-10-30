Canticuénticos mañana estará de nuevo en Jujuy

El espectáculo se define como "la ocasión para abrazar a hijos o nietos mientras cantan y bailan alrededor de la música". Se trata del show de Canticuénticos que vuelve a llegar a Jujuy.

Se presenta mañana a las 19 en el Centro Cultural "Martín Fierro" del Complejo Educativo "José Hernández" (avenida Illia N° 451, barrio Los Perales).

Canticuénticos es la banda que se ha ganado el corazón de miles de familias en todo el continente.

Desde hace 17 años, Canticuénticos ha construido un vínculo muy cercano con todo su público. Su música, que fusiona el folclore latinoamericano con letras originales.

El espectáculo incluye éxitos como "El monstruo de la laguna", "El pulpo cocinero", "El mamboretá" y "Acá tá" y nuevas canciones.

Las entradas están disponibles en Belgrano N° 627 y por www.norteticket.com.