Eugenia Mur en concierto íntimo y una banda de mujeres

La cantautora jujeña Eugenia Mur presentará esta noche un concierto íntimo, que define como una invitación especial para conectarse con la sensibilidad, la humanidad y la energía vital que colma a las canciones.

La cita es en el local de Salta 911, a partir de las 21.30.

La artista compartirá las canciones que marcan su trayectoria musical. Sus composiciones, cargadas de mensajes poéticos, reflejan una mirada atenta a la vida, rescatando valores, historias y personajes de nuestra rica y diversa cultura.

"Será un viaje poético y musical con ritmos norteños y andinos", dice.

LA BANDA | LA ACOMPAÑAN BIBI ALLEGRETI, WAYRA VÁZQUEZ Y ANTO CORREA.

Este concierto marca una nueva y emocionante etapa en el camino de la artista. Retomando la fuerza de los ritmos norteños y andinos, Eugenia Mur amplía su identidad compositiva, ofreciendo al público canciones que interpelan y se conectan con los nuevos tiempos.

"Es una invitación a conectar con nuestra fortaleza y sensibilidad interior, la comunidad y la naturaleza como tejidos fundamentales de nuestra identidad", expresa.

La cantautora está acompañada por una banda integrada por talentosas músicas locales, como son Bibi Allegreti en trompeta, Wayra Vázquez en charango y Anto Correa en percusión.

Luego del concierto de Eugenia Mur, la velada culminará con un karaoke musical para quienes deseen seguir disfrutando de la noche.

Las entradas anticipadas a precio promocional pueden solicitarse contactando al 1138304657.