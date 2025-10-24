°
24 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Paritarias 2025
Copa Libertadores
regional
PRIMERA NACIONAL
Copa Argentina
regional
LIGA PROFESIONAL
Casa de las Letras
ciclo
MUSICA EN VIVO
Música en vivo

Eugenia Mur en concierto íntimo y una banda de mujeres

Compartirá las canciones que marcan su trayectoria. Sus composiciones son una mirada atenta a la vida.

Viernes, 24 de octubre de 2025 02:13
EUGENIA MUR | RECORRERÁ LA HISTORIA DE SUS COMPOSICIONES.

La cantautora jujeña Eugenia Mur presentará esta noche un concierto íntimo, que define como una invitación especial para conectarse con la sensibilidad, la humanidad y la energía vital que colma a las canciones.

La cita es en el local de Salta 911, a partir de las 21.30.

La artista compartirá las canciones que marcan su trayectoria musical. Sus composiciones, cargadas de mensajes poéticos, reflejan una mirada atenta a la vida, rescatando valores, historias y personajes de nuestra rica y diversa cultura.

"Será un viaje poético y musical con ritmos norteños y andinos", dice.

LA BANDA | LA ACOMPAÑAN BIBI ALLEGRETI, WAYRA VÁZQUEZ Y ANTO CORREA.

Este concierto marca una nueva y emocionante etapa en el camino de la artista. Retomando la fuerza de los ritmos norteños y andinos, Eugenia Mur amplía su identidad compositiva, ofreciendo al público canciones que interpelan y se conectan con los nuevos tiempos.

"Es una invitación a conectar con nuestra fortaleza y sensibilidad interior, la comunidad y la naturaleza como tejidos fundamentales de nuestra identidad", expresa.

La cantautora está acompañada por una banda integrada por talentosas músicas locales, como son Bibi Allegreti en trompeta, Wayra Vázquez en charango y Anto Correa en percusión.

Luego del concierto de Eugenia Mur, la velada culminará con un karaoke musical para quienes deseen seguir disfrutando de la noche.

Las entradas anticipadas a precio promocional pueden solicitarse contactando al 1138304657.

 

