El Torneo Apertura continúa su firme andar

Pasó la tercera fecha del Torneo Apertura "Jesús Flores" de la Liga Jujeña de Fútbol con variados resultados tanto en Zona A y B.

En el "Plinio Zabala", Talleres derrotó a Atlético Cuyaya por 4-1. Los goles del conjunto periqueño fueron convertidos por Gastón Mamani con un "doblete" y los restantes de Marcelo Herrera y Julián Ramírez. En Cuyaya descontó Luciano Jerez. En la fecha 4, Talleres visitará a Universitario y Cuyaya recibirá a San Francisco.

Luego La Viña se impuso 3 a 1 frente a Comercio en el estadio "La Tablada". Para el "tiburón" marcaron Axel Tarifa y Tiziano Carranque por duplicado, mientras que para Comercio descontó Matías Paniagua. En la fecha 4, La Viña enfrentará a Alberdi y Comercio se medirá frente Luján.

Después el "granate" dio muestra de carácter y se llevó un sólido triunfo por 4-0 frente a El Cruce en "La Tablada". Lautaro Cruz, Emanuel Vatt, Maximiliano Freire y Juan Colqui encaminaron la goleada para el elenco de Julio Navarro. En la fecha 4, El Cruce visitará a Gorriti y Luján ante Comercio.

También en "La Tablada", Belgrano sacó adelante un bravo partido frente a Malvinas y cosechó sus primeros tres puntos del torneo. Jeremías Koch con dos goles y otro de Daniel Álvarez García le dieron la victoria al "decano". El descuento de los "héroes" fue de Axel Rivero. En la fecha 4, Belgrano visitará a Gimnasia y Malvinas frente a Palermo.

Del mismo modo Altos Hornos Zapla recibió a Universitario en el "Emilio Fabrizzi" donde ganó por 2 a 0. Los goles del "merengue" fueron convertidos por Agustín Duran y Martín Marcial. En la fecha 4, Universitario se medirá con Talleres y Zapla quedará libre.

En "La Tablada", Palermo y Gorriti empataron 3 a 3. En el "canario" dejaron su sello Facundo González, Arnaldo Casimiro y Matías Guananja. En el "diablo" anotaron Joaquín Cook dos veces y Germán Romay.

En el "Líbero Brabo", San Francisco igualó 2-2 con Nieva en un partido lleno de polémicas. Gago abrió la cuenta para Nieva, lo empato Martín Fernández y lo dio vuelta Rafael Di Leo parcialmente en el "santo", luego Gonzalo Flores selló para el "león". Alejandro Arce y Tomas Gutiérrez fueron expulsados en Nieva. Por la fecha 4, San Francisco jugará ante Cuyaya y Nieva con Atlético Palpalá.

Atlético Palpalá recibió la visita de Lavalle en el "Jesús Flores" y se quedó con sus primeros tres puntos. Ignacio Villareal y Néstor Lamas, los goles del "pirata". En la fecha 4, Atlético Palpalá chocará con Nieva y el "general" frente a Los Perales.

Así también Gimnasia y Alberdi igualaron 0 a 0 en el "Libero Bravo". El arquero Bautista Pellegrini le contuvo un penal a Abel Alancay del "carbonero".