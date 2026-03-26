El Carmen Básquet estrenó el piso del "Marcelo Palentini"

El Carmen Básquet estrenó las instalaciones del estadio "Marcelo Palentini". En la víspera, realizaron la última práctica previo al viaje rumbo a Catamarca para visitar mañana a Red Star desde las 21.30 por la tercera fecha de LaLiga Federal.

El deporte carmense vive un momento histórico, el plantel comenzó oficialmente a entrenar en el nuevo escenario ubicado en Prolongación Dorrego, un espacio que consolida el crecimiento de la disciplina en la ciudad y que representa un avance significativo para el desarrollo deportivo local.

La obra, que depende del Colegio Parroquial de El Carmen, fue posible gracias a un trabajo articulado entre la institución educativa, el Municipio de El Carmen y el Gobierno de la Provincia de Jujuy, quienes acompañaron y respaldaron el proyecto desde su inicio. Este esfuerzo conjunto permitió finalizar una infraestructura moderna, segura y funcional, pensada para el uso formativo, comunitario y competitivo.

El estadio "Marcelo Palentini" no solo se convierte en la nueva sede de entrenamientos del equipo que compite en La Liga Federal, sino también en un punto de referencia para el crecimiento del básquet y otras prácticas deportivas en la región.

La disponibilidad de una cancha propia fortalece la planificación del cuerpo técnico, mejora las condiciones de entrenamiento y consolida un espacio que potenciará la participación de niños, jóvenes y adultos, siempre apuntado a seguir creciendo.

Tal como lo manifestó Víctor Hugo González, es el inicio del desarrollo para fortalecer las divisiones inferiores, sacar los chicos de las calles y sobre todo brindarle infraestructura adecuada para la práctica del deporte, por eso la inversión.

El Intendente carmense ponderó el respaldo y acompañamiento del Gobernador Carlos Sadir y las autoridades del Colegio Parroquial, y los sponsors para seguir impulsando el básquet.