Barcelona goleó 5-2 al Sevilla y se afianza arriba

Barcelona goleó 5-2 como local a Sevilla, por la 28º fecha de LaLiga de España, y se afianza en la primera posición. El delantero brasilero Raphinha se destacó con un triplete, mientras que los otros dos goles del conjunto "blaugrana" los hicieron el mediocampista español Dani Olmo y el lateral portugués Joao Cancelo. Por el lado de Sevilla, convirtieron el defensor español Joaquín Martínez Gauna, y el mediocampista suizo Djibril Sow.

Los dirigidos por Hansi Flick le sacan cuatro puntos de ventaja a su escolta, que es el Real Madrid que venció 4 a 1 al Elche.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para Barcelona, que a los 21' ya ganaba 2-0 gracias a dos goles de penal de Raphinha. El encargado de estirar la ventaja a los 38' fue Olmo, quien recibió solo y definió a la altura del punto del penal con mucha categoría luego de una gran jugada colectiva. En el final del primer tiempo llegó el único gol de Sevilla, cuando "Oso" definió muy bien en el área tras un centro del lateral Juanlu Sánchez.

Barcelona terminó de liquidar el encuentro en el inicio del complemento para ponerse 5-1 cuando iba solo una hora de juego. El 4-1 lo hizo Raphinha con una cuota de fortuna, mientras que el quinto llegó de la mano de Cancelo.

Sevilla, por su parte, descontó a los 93' para decorar un poco el resultado, cuando Sow conectó un potente cabezazo.

Esta goleada le permitió a Barcelona llegar a los 70 puntos y afianzarse en la primera posición, ya que le saca cuatro unidades al escolta, que es Real Madrid. Sevilla, por su parte, terminará la fecha en el 14° puesto y no puede descuidarse, ya que está a solo cinco puntos de la zona de descenso.

En otro de los partidos de ayer domingo, Mallorca le ganó 2-1 a Espanyol como local y logró salir de la zona de descenso, mientras que el equipo que cayó derrotado está séptimo y desaprovechó una buena oportunidad para meterse en puestos de clasificación a las competencias europeas de la próxima temporada.

Además en el cierre de la fecha empataron 1 a 1 Betis con Celta de Vigo y Real Sociedad venció por 3 a 1 a Osasuna.