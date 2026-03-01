El uruguayo Hugo Soria le dio el triunfo a Gimnasia

DIEGO SUAREZ

En el estadio "23 de Agosto" se enfrentaron en el marco de la fecha 3 del campeonato de la Primera Nacional 2026 Gimnasia y Esgrima y Quilmes.

El sello, la marca registrada de este "lobo" que le está trayendo buenos resultados, la refencia para la presión que ejerce ante la última línea de sus rivales. Hoy producto de eso Soria convirtió.

A los tres puntos se los terminó llevando el conjunto local luego de un apretado 1 a 0 frente a un rival que por momentos lo exigió.

En los primeros momentos, la presión característica de este Gimnasia de Pellerano hizo efecto para robar la pelota en campo rival. Tras esto, fue sorpresivamente Hugo Soria quién puso en ventaja al equipo anfitrión venciendo la resistencia del golero "cervecero".

El partido fue parejo en los momentos posteriores. Los visitantes buscaron a su manera llegar al empate. Buscaron penetrar la defensa local con centros al área que terminaron siendo inofensivos. Manejaron la pelota en buena parte de la etapa inicial pero el resultado no se movió más allá del gol del mediocampista uruguayo y el combinado jujeño se fue al vestuario con esa escueta ventaja sobre el conjunto bonaerense.

En el complemento, el duelo siguió teniendo tintes de paridad.

Quilmes tuvo el empate desde la vía aérea pero no concretó pese a que por esa vía generó preocupación en el área rival y seguridad en el área propia.

Promediando la segunda etapa, Gimnasia y Esgrima tuvo el segundo con Soria, que otra vez se metió en zona ofensiva pero está vez no pudo definir con certeza.

Sobre los 43 Spetale, de Quilmes se perdió el empate para el conjunto visitante en la última jugada clara del elenco visitante.

El pitazo final del árbitro dio tranquilidad y alegría a un Gimnasia que empieza a hacer del "23" una "Fortaleza" en esta temporada.

Durante el duelo de ayer frente al conjunto de Quilmes, el "lobo" cedió el balón y dejó jugar demasiado a un rival que de tener más jerarquía hubiese complicado más a Álvarez.

Luego del paro que afectará la cuarta fecha, en la quinta Gimnasia volverá a tener acción, de local, frente a Colegiales, duelo que se jugará el domingo 15.

Maximiliano Manduca. El colegiado dirigió de aceptable manera. No se complicó en las decisiones y cuando tuvo alguna jugada de tinte polémico apeló al sentido común.