"Uno siempre sueña tener estos inicios"

Cristian Menéndez comenzó la temporada marcando "uno siempre sueña que todos los inicios sean así, marcando, ganando", confesó ante diario El Tribuno de Jujuy. El domingo Gimnasia visitará a Chacarita desde las 17 con el arbitraje de Juan Pablo Loustau.

El delantero del "lobo" remarcó que "la verdad que más allá de eso, las sensaciones que nos dejaron los dos partidos son de total confianza porque fuimos superiores y eso nos llena de confianza y motivación para lo que viene".

El "Polaco" está contento, porque siempre para el delantero marcar goles es importante, como dicen "el delantero vive del gol, es importante como delantero comenzar el campeonato convirtiendo, el partido pasado tuve una sola situación, la verdad que me fui un poquito fastidioso pese a la alegría de haber clasificado, pero uno siempre quiere marcar".

Y el domingo pasado ante Midland fue un "partido que era para el centrodelantero porque los chicos por afuera hicieron un trabajo bárbaro, me llenaron de centros, si no fuese por la fortuna o el cruce de algún rival hubiéramos marcado más goles", opinó.

Si bien después de una exigente pretemporada, el inicio de cada campeonato cuesta un par de fechas hasta tanto se acomodan, aceitan el juego y bajan cargas, pero en el "lobo" eso parece haberse adaptado antes "creo que se plasmó rápido la idea de Hernán, tuvimos mucho tiempo para prepararnos, algunas veces hasta nosotros nos sorprendemos de lo que bien salieron hasta el momento las cosas", explicó Cristian Menéndez.

Claro que siempre existen cosas por mejorar y el delantero de Gimnasia lo sabe "para afinar tenemos que cerrar un poco antes el partido, tener más tranquilidad a la hora del último pase, mejorar es la definición, cerrar el partido antes como dijimos".

Ante Midland se sabía "iba a ser un partido distinto al que fue con Central Córdoba, pero se dio algo similar, pudimos salir jugando por momentos, con valentía y los buenos conceptos que tienen los defensores, el medio campo, logramos tener muchas situaciones como el partido anterior, sobre todo por los costados, pero contra Midland generamos mas chances y si el resultado terminaba en el primer tiempo 3 a 0 hubiese estado bien", sostuvo.

Por último, lamento que el descuento del rival "empaña el resultado, pero somos consciente de las sensaciones que tuvimos todo el partido y es el camino por ahí ", finalizó Menéndez.