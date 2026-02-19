Recopa: Lanús enfrenta esta noche a Flamengo

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, y Flamengo, reciente ganador de la Libertadores, se enfrentarán a las 21.30 en el estadio "Néstor Díaz Pérez", en el partido de ida de la Recopa Sudamericana.

El encuentro contará con transmisión en vivo para la Argentina por Espn, y será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera, con Carlos Orbe a cargo del VAR. La revancha se disputará el miércoles 26 de febrero en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

El "granate" llega a esta instancia tras un buen arranque en el Torneo Apertura, más allá de la derrota 2 a 0 frente a Independiente del pasado viernes, partido en el que Mauricio Pellegrino optó por preservar a varios titulares. Después de la histórica consagración ante Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana, Lanús buscará sumar un nuevo trofeo internacional y agrandar su vitrina: sería su cuarto título continental y el noveno en 111 años de historia.

Para este compromiso, el entrenador recuperó a Marcelino Moreno, ya repuesto de una metatarsalgia en el pie izquierdo, mientras que Rodrigo Castillo continúa en duda.

En la previa, el capitán Carlos Izquierdoz relativizó la diferencia presupuestaria entre ambos equipos: "El valor de mercado es importante, pero el fútbol se define dentro de la cancha", dijo.