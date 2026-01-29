El Carmen listo para recibir la última fecha del Regional

El Carmen está listo para recibir la última fecha del Campeonato Regional del NOA de Triatlón. El domingo desde las 7 largan en todas las categorías en inmediaciones de dique La Ciénaga y se espera más de 150 competidores.

Habrá doble premiación, ya que se reconocerá a los ganadores de la fecha y posteriormente a los campeones de esta primera edición de un certamen que tuvo la organización conjunta de la Secretaría de Deportes de la provincia junto a su par de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca.

La ciudad está preparada para recibir a los deportistas de todo el NOA, quedan algunos hospedajes, ya que lo pueden hace tanto en hotel, hostal o bien las cabañas ubicadas en la ciudad como así también en la zona del dique y hasta el propio Balneario Municipal.

Será una fiesta

El sábado a las 18 en el "Centro Cultural" de El Carmen se realiza la acreditación y charla técnica. Luego podrán disfrutar de la ciudad que de por medio tiene las festividades conmemorativas en el marco del 48º aniversario del fallecimiento de Jorge Cafrune.

El municipio pone toda la estructura de la comuna a disposición para que se pueda vivir una fiesta deportiva durante todo el fin de semana generando un movimiento económico importante para la ciudad.