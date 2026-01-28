Con la presencia de El Carmen Basket, se confirmó LaLiga Federal

Se oficializó el formato de disputa de LaLiga Federal 2026, que contará con una participación de 92 clubes divididos en siete conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana.

La Confederación Argentina de Básquet, a través de su Departamento de Competencias, informa que el pasado 23 del corriente finalizó el plazo de inscripción para La Liga Federal 2026, el certamen más grande y federal del básquetbol nacional.



Concluido el análisis de la documentación presentada por las instituciones participantes, se detallan a continuación los 92 equipos inscriptos de 16 provincias a esta nueva edición de la tercera categoría, que mantiene su fecha estimada de inicio entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.



En los próximos días, se confirmará el correspondiente formato de competencia para cada conferencia y la distribución de los clubes de FeBAMBA en las tres zonas de la Conferencia Metropolitana.



-CONFERENCIA NEA

Será una zona única conformada por 10 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.



Zona NEA (10 equipos): Capri (Posadas), Córdoba (Corrientes), Cultural (Santa Sylvina), Don Bosco (Resistencia), Hércules (Charata), Hindú Club (Resistencia), Mitre (Posadas), Regatas (Resistencia), San Lorenzo (Monte Caseros) y Tokio (Posadas).



-CONFERENCIA NOA

Será una zona única conformada por 7 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.



Zona NOA (7 equipos): 9 de Julio (Salta), Asociación Mitre (Tucumán), Belgrano (Tucumán), El Carmen Municipal (Jujuy), Montmartre, Red Star (Catamarca) y Talleres (Tafí Viejo).



-CONFERENCIA SUDESTE

14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.



Zona A (6 equipos): All Boys (Santa Rosa), Estudiantes (Olavarría), Ferro (General Pico), Independiente (General Pico), Independiente (Tandil) y Racing (Olavarría).



Zona B (8 equipos): Atenas (La Plata), Atlético Pilar, Belgrano (San Nicolás), Ciudad Campana, Estudiantes (La Plata), Regatas (San Nicolás), San Fernando y Somisa (San Nicolás).



-CONFERENCIA SUR

Será una zona única conformada por 8 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.



Zona Sur (8 equipos): Atlético Regina, Centro Español (Plottier), Deportivo Plottier, Deportivo Roca, Independiente (Neuquén), Pacífico (Neuquén), Pérfora (Plaza Huincul) y Petrolero Argentino (Plaza Huincul).



-CONFERENCIA CENTRO

15 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.



Zona A (7 equipos): Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María) y Urquiza (San Juan).



Zona B (8 equipos): Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).



-CONFERENCIA LITORAL

14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.



Zona A (7 equipos): Gimnasia (Santa Fe), La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná) y Urquiza (Santa Elena).



Zona B (7 equipos): Argentino (Marcos Juárez), Gimnasia (Rosario), Náutico (Rosario), Olimpia (Venado Tuerto), Rosario Central, San Martín (Marcos Juárez) y Temperley (Rosario).



-CONFERENCIA METROPOLITANA

24 clubes divididos en tres zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Próximamente se informará la distribución de los clubes en dichas zonas y sus correspondientes formatos de competencia.



24 equipos: Alejandro Korn, APV, Casa (Padua), Caza y Pesca, CEPA, Claridad, Estudiantil Porteño, GEVP, Gimnasia (Ituzaingó), Independiente (Avellaneda), José Hernández, Los Indios (Moreno), Midland, Morón, Náutico Hacoaj, Pinocho, Presidente Derqui, River Plate, San Andrés, San Miguel, Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Tres De Febrero y Unión Vecinal (Munro).