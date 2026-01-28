Tilcara celebra la doma y el folclore este fin de semana

El festival se realiza en honor a la Virgen de la Candelaria de Maimará y es organizado por el Centro Gaucho “2 de Febrero”, institución que desde hace décadas trabaja para preservar y difundir las costumbres criollas. Cabe destacar que este tradicional encuentro alcanza los 35 años de trayectoria, ya que fue creado en 1991 bajo la presidencia de don Romaldo Jesús Quispe.

En sus primeras ediciones, el festival se desarrollaba en el Club Unión Deportivo Maimará, creciendo con el paso del tiempo hasta transformarse en un acontecimiento de relevancia regional. En cuanto a la actividad central, el sábado desde las 20 y el domingo desde el mediodía se podrá disfrutar de un destacado espectáculo de doma y destreza criolla, con la participación de reconocidas tropillas del Noroeste Argentino.

Las montas se realizarán en las categorías gurupa sureña, crina limpia y basto con encimera lisa, además de montas de petisos, ofreciendo un show de jerarquía y emoción. La animación estará a cargo de “El Relincho” Cardozo, con relatos de Javier Cruz y la presencia del payador Julio Santos, mientras que el evento será apadrinado por Javier Seluy y Juan Guevara. Durante ambas jornadas habrá venta de asado a la estaca y comidas regionales, generando un espacio de encuentro que combina fe, tradición y cultura. Desde la organización agradecieron a la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez, por el acompañamiento y el apoyo brindado para que este festival continúe fortaleciendo las raíces del pueblo jujeño.