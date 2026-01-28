Finaliza el Enero Tilcareño a la espera del Carnaval 2026

El sábado próximo finalizará el 69° Enero Tilcareño con el esperado Pasacalle de Comparsas desde las 17, prolongándose la festividad hasta la madrugada siguiente con un baile popular en el Tinglado Municipal.

Ese día Tilcara dejará el camino libre y directo hacia el carnaval que llegará el 14 de febrero, pero en el medio se realizarán tres festejos decisivos para llegar de la mejor manera a desenterrar al diablo carnavalero.

Hoy es el Jueves de Ahijados, el 5 de febrero será el de Compadres, y el 12 el de Comadres, además de bailes, representaciones del carnaval y desentierros antes del 14/2.

El Enero Tilcareño fue abriendo el camino hacia esos festejos con sus festivales, donde estuvieron Erick Claros, Tomás Lipán, La Cantada, Dalmiro Cuellar y otros, y las celebraciones del Jueves de Entenados (el 15) y el de Padrinos (el 22). Ahora sólo resta esperar y disponerse a celebrar junto al diablo carnestolendo, que en Tilcara hace rato que está haciendo de las suyas.