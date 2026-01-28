Rogelio Ciares entregó su “Disco de Oro” como legado cultural

En el cierre de la última luna huancareña, el reconocido folclorista, Rogelio Ciares, protagonizó un gesto de profundo desprendimiento al entregar su “Disco de Oro”, galardón obtenido en 2017 por el tema “Gatito Jujeño”, de su autoría, en la 37° Edición del Festival de la Canción Latinoamericana de California. La distinción, lograda en la categoría de canciones originales folclóricas, fue entregada al secretario de Cultura y Turismo, Exequiel Zerdá, y a la concejal Nadia Cruz.

La decisión de que el premio permanezca en la Secretaría de Cultura fue asumida por el artista como un símbolo de gratitud hacia la comunidad, que le otorgó el honor de dar su nombre al anfiteatro municipal. El gesto fue recibido con cálidos aplausos por el público, que reconoció la grandeza de un creador que eligió compartir su logro con todos. Durante su presentación en el anfiteatro que lleva su nombre, Ciares, visiblemente emocionado, expresó: “Este premio que hemos ganado en California, Estados Unidos, con un gatito que me pertenece y que lleva por título ‘Gatito Jujeño’, no es solo mío: es de todos ustedes, de todo corazón. Quiero que quede para el pueblo, y será el municipio quien decida el lugar donde se lo colocará.

Hoy entrego el Disco de Oro a Exequiel, al frente de Cultura, y a la concejal Nadia. Aquí les dejo mi corazón, siempre pienso en ustedes, en mi pueblo”.

El cantautor recordó también la emoción que le produjo el reconocimiento de que el anfiteatro municipal lleve su nombre, agradeciendo a las autoridades y al pueblo por el cariño recibido. De este modo, el galardón quedará en un espacio público donde las generaciones presentes y futuras podrán apreciar cómo los músicos abrapampeños han sabido representar y defender la identidad de su tierra a través de su voz y su música. Nacido en Abra Pampa, Rogelio Ciares recorrió con su música diversas provincias y escenarios nacionales, aunque siempre volvió a su tierra para seguir cantando.

Con dos trabajos discográficos, “Pero nací en Abra Pampa” (2003) y “Estoy esperando” (2009), el artista se consolidó como cantautor y guitarrista con un estilo propio que describe la Puna jujeña y rescata sus tradiciones. Reconocido como “El Runa Pacha”, voz de la Puna jujeña, Ciares ha llevado su arte a escenarios provinciales, nacionales e internacionales. Su obra más emblemática, la cueca “Nací en Abra Pampa”, se ha convertido en un himno identitario de la región.

Entre sus canciones destacadas figuran también “Camino hacia la Puna”, interpretada en diversos escenarios, y composiciones que incluyen gatos, cuecas y zambas que celebran la cultura originaria. Actualmente reside en San Salvador de Jujuy, aunque mantiene un fuerte vínculo con Abra Pampa, su tierra natal.

La entrega del Disco de Oro trascendió lo meramente simbólico y se convirtió en la reafirmación de un compromiso profundo con su pueblo. Rogelio Ciares, a través de su voz y su guitarra, ha transformado la emoción personal en arte, convirtiéndose en un auténtico referente cultural de la Puna y en un símbolo vivo de la música jujeña. Su gesto, cargado de humildad y gratitud, quedará en la memoria de su pueblo como una muestra de que los verdaderos artistas no solo brillan en los escenarios, sino que también saben entregar su corazón a la comunidad que los vio nacer.